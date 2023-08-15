Об этом он рассказал на своем канале.

«Усиление Китая уже происходит на фоне этой войны. Саммит С+С5 – это саммит центральноазиатских государств, бывших республик Советского Союза, то есть Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и так далее, и этот саммит показал, что Китай фактически уже начал «заливать» эти страны дешевыми, простыми деньгами», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Китай уже дает этим странам кредиты, создает совместные проекты, расширяет свои рынки. Как отметил Борис Тизенгаузен, эти страны начали от россии постепенно переходить к Китаю, и для них это тоже сейчас выгодно, ведь россия становится все слабее.

«То есть Китай себя в принципе прекрасно чувствует и усиливается в регионе», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писал ранее Politeka, Александр Краев рассказал о встрече в Саудовской Аравии: «Китай видел свою роль в саммите скорее как разведку боем».

Также Politeka сообщала про Нигер, россию и Запад: эксперт рассказал о новой игре на африканской карте.