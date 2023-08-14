Военный Святослав Дубина сообщил, что на Нобелевскую премию мира номинировали человека, выступающего против сопротивления украинцев.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Буквально недавно стало известно, что Нобелевскую премию мира планируют вручить трем организациям, ведущим борьбу против войны и выступающим за пацифизм. И для многих воля, проявление воли и вообще то, что сейчас делают украинцы, шок, что-то непонятное», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, большинство западных стран относятся иначе к своим ценностям и не готовы за них так бороться, как украинцы. Как отметил Святослав Дубина, апогеем отсутствия сопротивления стала Нобелевская премия мира.

«Номинировали одну из пацифистских организаций «Украинское Движение Пацифистов». Организатор – якобы пацифист, но на самом деле это человек, приближенный к медведчуку. Он рассказывает о пацифизме только украинцев, что украинцы должны сложить оружие, не должны сопротивляться», - заявил Святослав Дубина.

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