Об этом он рассказал на своем канале.
«Буквально недавно стало известно, что Нобелевскую премию мира планируют вручить трем организациям, ведущим борьбу против войны и выступающим за пацифизм. И для многих воля, проявление воли и вообще то, что сейчас делают украинцы, шок, что-то непонятное», - сообщил Святослав Дубина.
По словам военного, большинство западных стран относятся иначе к своим ценностям и не готовы за них так бороться, как украинцы. Как отметил Святослав Дубина, апогеем отсутствия сопротивления стала Нобелевская премия мира.
«Номинировали одну из пацифистских организаций «Украинское Движение Пацифистов». Организатор – якобы пацифист, но на самом деле это человек, приближенный к медведчуку. Он рассказывает о пацифизме только украинцев, что украинцы должны сложить оружие, не должны сопротивляться», - заявил Святослав Дубина.
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