Кейс Резникова

Этим текстом я не намерен кого-то оправдывать или защищать. Я пишу этот текст для того, чтобы все, кто его прочитают, поняли, что дела в нашей стране не решаются “хорошими” назначениями. Ибо фамилии, которые я услышал на замену Резникову – это даже не уровень бездарного правительства Гончарука. Значительно, гораздо хуже.

Украинские министерства – это глубоко не реформированные советские махины, которые пережили множество попыток кавалерийских реформаторских наскоков и все отразили. Как человек, много изучавший и работавший в системе я вам утверждаю - ни один министр, не выходец из системы, не способен руководить министерством сразу. Потому что речь идет о сотнях и тысячах людей, которые набирались, формировались и реализовывались без этого министра. Речь идет о тысячах процедур и процессов, которые создавались задолго до прихода министра. В конце концов речь идет о том, что у живого человека, каков министр, тупо нет времени, чтобы с этим всем разобраться и еще и сразу начать выполнять задачи.

Все назначения людей в правительство не из системы или не из подобных организаций - завершались провалом. И так будет и дальше, поскольку дело не в людях.

Алексей Резников был назначен за несколько месяцев до войны. Основная причина его назначения – это переговоры о предоставлении оружия с партнерами. Все кто его знает – могут подтвердить, что Алексей является гениальным переговорщиком. Поэтому он сконцентрировался именно на этом. И тут, кто бы что ни говорил, у него много заслуг. Именно благодаря реализации Рамштайна нам удалось получить достаточное оружие, чтобы выстоять, и запланировать достаточно, чтобы вернуть территории. На днях услышал тезис, который точно еще будет гулять по стране – почему мы не добили орков, когда они отступали из под Киева? Друзья, к концу марта в Украине было боеприпасов на 2 недели!!! А Запад продолжал крутить носом по поводу предоставления артиллерии. Поэтому здесь нужно отдать должное министру Резникову.

Вместе с этим Резников практически не внес никаких изменений в саму систему управления МО. За исключением нескольких назначений, среди которых и несколько ошибочных, система оставалась такой как всегда. Поверьте, нельзя целый день сидеть на совещаниях у Президента, с ГШ, на переговорах и созвонах с партнерами, и одновременно вычитывать тысячи страниц, среди которых яйца по 17 и куртки зимние или летние. Есть уровень заказов, есть уровень руководителей департаментов, где делается очень много именно этой мелкой работы. Этот уровень не был изменен, а соответственно там продолжили делать то, что и все. Не помог и антикоррупционный совет, который может потребовать кого-то уволить, но точно некого предложить. А уволить госслужащего среднего уровня очень сложно. Нет, не потому, что он защищен, а потому, что он уйдет со всем, что делал. И найти человека, который быстро разберется в процедурах, миллионах норм очень сложно. У нас вон на министра культуры не могут найти человека, а вы представьте заменить какого-нибудь инспектора по МО, который там 30 лет работает.

К сожалению, так или иначе за работу министерства по факту отвечает министр. Какой бы он ни был загружен, и даже если он ничего не слышал ни о каких яйцах - он является главным, и все вопросы будут к нему.

А теперь я задам вам другой вопрос. Знаете ли вы в стране человека, который может зайти в МО и поменять хотя бы 100 человек, вникнуть в миллион вопросов, подхватить все международные процессы и еще и реформы делать для вступления в НАТО. Если такой человек и существует, ему нужно будет минимум год, только чтобы начать управлять министерством. Есть ли у нас такой год?

Я не знаю, какое решение будет принято: уволят ли Резникова или оставят, но я хочу, чтобы вы знали, что просто смена фамилии ни к чему не ведет. В конце концов вы знаете, что нужно спрашивать у возможного нового кандидата: опыт управления, команда, связи. Только при наличии этих параметров есть шанс на хорошего министра.



Виктор Андрусив, екс-советник глави МВД.