В Харькове 13 августа группа активистов провела "пикник" против строительства многофункционального центра стоимостью 180 млн. грн.

Об этом сообщает "Харьковский антикоррупционный центр".

Активисты собирали подписи против застройки Саржиного Яра и зачитали обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Харьковскому городскому совету. Активисты подчеркнули, что застройка зеленой зоны, во-первых, приведет к разрушению целостной экосистемы парка, а, во-вторых, "нецелевое использование 180 млн грн бюджетных гривен из Фонда ликвидации последствий войны".

Кроме того, по словам активистов, нецелево и использование 7,5 млн грн на разработку проектной документации нового центра.

Они также настаивают, что планируется строительство не "безопасного пространства", как заявляют городские власти, а именно офисного центра.

"Мы осуждаем единоличное проведение тендера и передачи его строительной фирме, на счету которой возведение не одного контраверсионного здания в городе Харькове. Отмечаю, что планируется построить именно не безопасное пространство для детей и гражданского населения, а новый офисный центр", — заявили активисты.

Во время акции на активистов натравили рабочих ТЦИ и полицию. Об этом пишет известный Телеграмм-канал "Батальон Монако".



«В Харькове вызвали ТЦК на активистов! Общественные активисты организовали пикник-протест в Саржином Яру в Харькове, где обсуждали проблему строительства офисного центра в парке во время войны.

Сначала прибыла полиция, пытавшаяся остановить происшествие. Позже прибыли представители ТЦК, которые проверяли документы участников и раздавали повестки».

Как думаете, это простая случайность или кто-то из кабинетов власти решил привлечь полицию и представителей военкомата для того, чтобы повлиять на активистов?



