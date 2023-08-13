Известный харьковский бизнесмен Александр Ярославский получает деньги из бюджета Харьковской области как почетный житель.

"Ярославский - почетный гражданин Харьковской области. Там стипендия составляет 16 750 грн в месяц. Ее дают, если человек отдельно обратился за стипендией", - рассказала она, пишет Эспрессо .

Куц добавила, что Ярославский обратился - он за полгода получил из областного бюджета более 100 тыс. грн.

По данным СМИ, звание "Почетный гражданин Харьковской области" на конец июля 2023 года имеют 59 человек, из них 56 человек за полгода получили стипендии на общую сумму почти 5,4 млн. грн.

Ярославский получил звание в 2006 году.

Также известно, что он уехал из Украины в феврале 2022 года и пообещал продать свою 60-метровую моторную яхту 2011 года постройки Kaiser от Abeking & Rasmussen на 12 гостей, а полученные средства направить на восстановление Харькова.

В мае прошлого года яхта была выставлена ​​на продажу на портале Worth Avenue Yachts за 49,5 млн. евро. По данным журналиста УП Михаила Ткача, яхта до сих пор не продана.