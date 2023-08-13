В Винницкой области вокруг представителей команды Гройсмана продолжаются громкие политические скандалы.

Так, в последнее время СМИ неоднократно сообщали о случаях давления со стороны представителей "Украинской стратегии Гройсмана" (УСГ) на местные органы власти и глав ОТГ Винницкой области с целью перетаскивания на свою сторону, пишут Комментарии.

Сообщается, что в первую очередь это касается председателей и депутатов, которые были избраны от партии Петра Порошенко или тесно с ней сотрудничают. Среди основных движителей процесса переформатирования местных советов "по-гройсмановски" эксперты называют мэра Винницы Сергея Моргунова и депутата Винницкого областного совета Геннадия Мазура. Последний, к слову, недавно стал героем очередного скандала. Журналисты разоблачили его на плагиате диссертационной работы.

Как известно, о Моргунове и Мазуре написано уже много, но по сообщениям руководителей УСГ, за кулисами процесса остаются основные исполнители, так называемые чернорабочие Гройсмана, чьими руками непокорные председатели и депутаты местных советов де-факто загоняются в партийную конюшню. При этом "гройсмановцы" не гнушаются любыми методами: от уговоров и подкупа, до угроз и информационной дискредитации. Говоря о "чернорабочих", в первую очередь эксперты вспоминают братьев Штогриных, которые, напомним, хорошо известны политикуму Винницкой области своими методами и неразборчивостью связей. Хотя речь идет, скорее, о Руслане Штогрине, который является публичной персоной, а его брат Роман остается в тени и отвечает, как говорят приближенные к ним люди, за "силовое прикрытие", говорят эксперты.

По информации из открытых источников известно, что Руслан Штогрин за свою карьеру эксперта и политтехнолога сменил много политических команд, пока не попал в орбиту Владимира Гройсмана. Что именно побудило Владимира Борисовича доверить свою политическую стратегию одному из братьев Штогриных — неизвестно, но люди из окружения экспремьера говорят, что братья отвечают за наиболее грязные проекты партии УСГ, которых с терянием позиций Гройсмана в Винницкой области становится все больше.

Но напомним, что влиться в команду Гройсмана Руслану Штогрину не помешало даже его публичное заявление в 2010 году. Тогда, комментируя победу Гройсмана на выборах местного председателя Винницы, Штогрин сравнил его избирательную стратегию со стратегией Путина — "План Путина" для Винницкой области.

"Создается миф о том, что написана стратегия развития страны (города), которая в скором будущем превратит Россию (Винницу) в супердержаву (супергород), где все будут жить много и счастливо", — рассказывал Штогрин. "План Гройсмана, интерпретированный политтехнологами из путинского, "Винница-2020 – это ровные дороги, суперсовременная медицина, это все счастливы. Итак, создан миф о "розовом" будущем, в которое люди охотно поверят. А если кто-то будет не согласен с командой Гройсмана , то он не согласен со стратегией "Винница-2020", а значит он – не патриот Винницы", — резюмировал Штогрин. Хотя с другой стороны, нельзя исключать и того, что Гройсману в свое время понравилось подобное сравнение и Руслан Штогрин оказался в его команде. Но на дворе уже не 2020 год, когда можно было успешно играть на амбициях Владимира Борисовича, рисуя ему триумфальное возвращение в большую политику во главе огромной парламентской фракции. Очевидным становится, что с исчезновением Гройсмана из публичного пространства после широкомасштабного вторжения России в Украину исчезли и ранее хорошо осваивавшиеся политтехнологические бюджеты. Потому и приходится политтехнологу заниматься не стратегией, а грубым давлением на местных депутатов. Как это практикует путин в России. Как недавно сообщалось в СМИ, Руслан Штогрин был замечен в Бершаде, где он пытался убедить депутатов создать большинство с представителями пророссийской партии "Наш край".

Другим ярким "чернорабочим" команды Гройсмана местные называют бывшего поселкового председателя Грановского поселкового совета Виктора Боднюка. Как сообщается, потеряв должность из-за процесса децентрализации, который предусматривал присоединение Гранива к Краснопольской территориальной общине, господин Боднюк сосредоточился на борьбе со своими основными врагами: децентрализацией, главой Краснопольской ОТГ и здравым смыслом, о чем шепотом говорят как сами жители Гранива, так и представитель политикума. Но, как известно, ожесточенная борьба требует больших сил и средств, и потому Виктор Боднюк охотно принял помощь от "отца децентрализации", как любит себя называть Владимир Гройсман. По факту получается, что его люди удачно играют на особенностях и слабостях Боднюка, используя его в роли своего бультерьера для давления на других председателей и депутатов. Кстати, сравнение с определенной породой собак не случайно, потому что у Боднюка есть своя, и довольно печальная история отношений с верными друзьями человека.

Напомним, в одну из суббот марта 2020 года тогда еще сельский председатель Гранива Виктор Боднюк разъезжал на своем авто по селу, в мгновение остановился у одного из дворов, выдвинул из окна ружье с глушителем и расстрелял двух собак на глазах у владельца этих животных. По словам свидетелей, владельцем собак был 15-летний подросток. Тогда полиция возбудила уголовное производство. Другим героем команды Гройсмана для склонения местных властей к "верным партийным шагам" является печально известный Виннитчине журналист-расследователь Виктор Рысь. Очевидно, хорошее время для него закончилось еще в 2018 г., как и прекратила свое существование газета журналистских расследований "Шанс", от имени которой Виктор обнародовал свои расследования. Кем именно он был в газете — специальным корреспондентом, главным редактором или учредителем — доподлинно неизвестно до сих пор. Но из официальных источников можно узнать, что в газете до прекращения ее существования работал только один человек. Похоже, что это был Виктор Рысь собственной персоной. Отсутствие официальной площадки не остановило этого фейкового журналиста-расследователя. Площадки нет, а вывеска осталась, поэтому Виктор Рысь продолжает проводить свои так называемые "расследования" под прикрытием газеты и журналистского удостоверения. Информированные источники утверждают, что в последнее время у него появился серьезный оптовый заказчик, которым он очень гордится и тщательно отрабатывает своей видеокамерой местных депутатов и глав ОТГ согласно списку, который ему обновляют люди Гройсмана. В штабе Украинской стратегии Гройсмана не под запись рассказывают, что работать с Рисем им очень удобно. Во-первых, у него отсутствуют какие-либо тормоза, а во-вторых – смешной бюджет, на котором можно заработать. Предварительно стало известно, что за выезд и отработку одного объекта он берет 2 тыс. гривен и очень доволен получением любых средств. Интересную технологию Виктор Рысь использует для продвижения себя как журналиста-расследователя в поисковых системах. К примеру, если поинтересоваться его персоной через поиск в Гугле, то можно увидеть интересные результаты: Ссылки ведут на сайт знакомств, но в описании к нему упоминается история со сожженным в 2017 году автомобилем Виктора Рыся.

Остается только догадываться, какую цель ставил перед собой Виктор Рысь, используя подобное ноу-хау: улучшать свою поисковую выдачу или находить клиентов среди посетителей сайтов знакомств? Но похоже, что его деятельность максимально приблизилась к предоставлению подобных услуг. В сухом остатке получается, что переобуваемые в воздухе братья-акробаты (политтехнологи) "любитель" собак из Гранива и фанат сайтов знакомств с камерой — эти люди фактически терроризируют городское самоуправление Виннитчины по заказу некогда перспективного политика государственного уровня. А еще один городской голова и депутат-плагиатор. Как известно, винничане всегда отличались своей терпеливостью, но никогда не забывали и о гордости. И поэтому ситуация в депутатском корпусе Виннитчины чем дальше, тем все больше становится взрывоопасной и закончится существенным переформатированием, которое поставит точку и на региональных амбициях отдельных деятелей, таких как Гройсман и его команда.

В заключение отметим, согласно Конституции Украины (статья 5) никто в стране не может узурпировать власть. Политическая война Гройсмана в Винницкой области уже много месяцев имеет такие признаки узурпации. Это де-факто на фоне агрессии России против Украины превращается в чрезвычайно тяжкое преступление на уровне госизмены или сепаратизма. Поэтому уже явно подпадает под квалификацию Уголовного кодекса.

Кстати про Уголовный кодекс, СМИ пишут, то НАБУ реанимирует дело по взятке Микитася Гройсману.

Как пишет сайт Антикор, дело лежало практически без движения несколько лет после того, как еще в 2020 году бывший застройщик-нардеп Максим Микитась дал показания против бывшего премьера Владимира Гройсмана. Речь шла о взятке от «Укрбуда» премьеру, которому передали это подношение нежилыми строениями в центре Киева.

Произошло это еще в декабре 2017 года. Конечно, помещение было оформлено не на структуры самого Гройсмана, а на его номинала, предпринимателя из Винницкой области Юрия Гыжко. Речь идет о помещении площадью две тысячи метров ценой (на тот момент) в два миллиона долларов.

По этому факту Национальное антикоррупционное бюро после показаний Микитася даже провело обыски в структурах Владимира Гройсмана. Правда, о результатах обысков тогда сообщали крайне скупо. Но, видимо, результат таки был, раз спустя почти три года НАБУ решило реанимировать дело. Да и показания Микитася, который, спасая свою шкуру, пошел на сделку со следствием, никуда не делись.

Согласно показаниям Максима Микитася, Гройсман получил от него офисное помещение в жилом комплексе «Аристократ» стоимостью более 75 млн гривен (настоящая стоимость имущества, по оценке следствия составляет 156 млн, все это в ценах 2017 года) за то, что правительство назначит главой государственной корпорации «Укрбуд» нужного Микитасю человека – Александра Лятамбора.

Дело в том, что «Укрбуд» состоял из двух одноименных компаний – государственной и частной. И назначение руководителем государственной компании нужного Микитасю человека давало доступ к огромным объемам государственных заказов.

Хотя формально Гройсман не имеет отношения к офисным помещениям, которые были оформлены на Юрия Гыжко, Александр Лятамбор стал главой госкорпорации. А в 2017 году ООО «БК «Укрстроймонтаж» Микитася получило контракт на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов АЭС Украины на сумму 928,9 миллионов гривен. В 2019 году этому ООО было заказано работы по демонтажу нестабильных конструкций объекта «Укрытие» ЧАЭС стоимостью свыше 2 миллиардов гривен.

Что касается Юрия Гыжко, то ни для кого не является секретом, что этот предприниматель из Винницы (базовый регион Гройсмана) является давним другом и партнером Владимира Гройсмана. Потому, что бы не утверждал Гройсман, сделка с Микитасем выглядит довольно ясной. Особенно с учетом назначения Лятамбора на нужную для Микитася должность и последующих бюджетных потоков.