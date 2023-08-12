По Лачинской дороге, которую контролирует военный контингент РФ, в Карабах отправляют неизвестные "гуманитарные грузы". Несмотря на отсутствие разрешения официального Баку и готовность Азербайджана открыть альтернативный путь в регион через Агдам, партнеры российского диктатора отправляют в регион "гуманитарку", сообщает 5-й канал.

Желание Армении использовать именно этот путь, где дислоцированы военные РФ, – неслучайно, ведь и в самих поставках в Карабах прослеживается российский след. Фуры принадлежат компании Spayka. Ее владельцем называют Седрака Кочаряна, сына крупнейшего поклонника Путина экс-президента страны Роберта Кочаряна. Spayka более 16 лет занимается перевозками в Россию.

Компания в ходе Второй Карабахской войны в 2020 г. поставляла вооружение из РФ в Армению. 10 октября 2020 года набитые оружием фуры Spayka задержали на грузино-армянской границе.

В настоящее время вооруженное формирование «Крестоносцы» протестует против недопущения в Карабах грузовиков Spayka. Спонсором боевиков является авторитет из Москвы Артур Асатрян, объявленный в Италии в международный розыск по подозрению в убийстве.

Согласно трехстороннему заявлению глав РФ, Азербайджана и Армении, которое подписали по итогам войны 2020 года, Лачинская дорога может использоваться сугубо в гражданских целях. Но последние три года покровители сепаратистов в Ереване при участии русских военных через Лачинский коридор перевозят в Карабах вооружение и боеприпасы, а армянская сторона продолжает минирование этой земли под прикрытием военного присутствия России.

Telegram-канал AZfront со ссылкой на Главное управление разведки Украины сообщил: «…армия РФ тайно передала незаконным вооруженным формированием армянских сепаратистов в Карабахе сотни китайских разведывательно-ударных дронов с системами сброса взрывчатки».

Аналогичная ситуация произошла в 2014-м, когда РФ планировала доставить на восток Украины «гуманитарную помощь». Киев отказался, опасаясь переброски оружия и террористов на свою территорию. Тогда США и ЕС поддержали Украину. Несмотря на схожесть событий, сейчас политики ЕС игнорируют ситуацию в Карабахе, а некоторые даже поддерживают пророссийских сепаратистов.