Эксперт по ЖКХ Олег Попенко сообщил, что в Украине повышают тарифы, несмотря на то, что украинцы не способны за них заплатить.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«У нас вообще отсутствует какое-либо понимание тарифной политики, потому что, повышая тарифы, надо понимать, откуда люди будут брать деньги. Тогда нужно повышать минимальную заработную плату, повышать пенсии, повышать зарплату», - сообщил Олег Попенко.

По словам эксперта, в Украине вместо этого повышают только тарифы, тогда как денег у людей больше не стало. Как отметил Олег Попенко, повышение тарифов без повышения зарплат и пенсий свидетельствует о неэффективности государства в энергетической и жилищно-коммунальной сферах.

«У нас повышают только тарифы и говорят, что рассчитаются только после того, как выделят субсидии. Тогда вроде люди смогут рассчитаться за повышенные тарифы. То есть речь не идет о повышении зарплат, речь идет о том, что найдут компенсацию из бюджета, чтобы люди смогли заплатить за высокие тарифы», - заявил Олег Попенко.

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