Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что в Верховной Раде смогли достичь консенсуса относительно законопроекта о возобновлении декларирования.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Это будет не просто возобновление электронного декларирования, это будет не так, как это было до войны. В данном законопроекте говорится о том, что не все сведения о недвижимости, зарплате и счетах за границей нужно будет вносить в базу», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, согласно законопроекту об электронном декларировании, жизнь чиновников станет, наоборот, легче, ведь отчетность значительно упростят. Как отметила Эльвира Кириленко, законопроект подали и депутаты со «Слуги народа», и оппозиция, то есть в этом вопросе они достигли консенсуса.

«Госслужащим не нужно будет вносить в декларацию сведения о существенном изменении имущественного состояния, если речь идет о повышении их официальных доходов», - добавила Эльвира Кириленко.

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