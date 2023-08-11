Об этом заявил во время своего выступления с парламентской трибуны заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам международной политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко

Это произошло во время рассмотрения «Обращения в парламенты и правительства иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей относительно намерений России провести незаконные выборы на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины».

По его мнению, речь не может идти ни о какой демократии или о свободных референдумах или выборах на оккупированных землях, где царит насилие и беззаконие. Поэтому понятно, что мировое сообщество их не признает, потому что эти территории оккупированы, и это прямое нарушение всех норм международного права.

«На этих территориях Россия пытается создать видимость правового режима и поиграть в выборы. Однако мы понимаем, что все так называемые кандидаты там — это террористы, которые каждый день пытают и убивают украинцев», — заявил народный депутат.

Также он отметил, что принятие Верховной Радой Обращения в парламенты и правительства иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей относительно намерений России провести незаконные выборы на временно оккупированных территориях Украины является важным шагом. Это дает основания для того, чтобы мировое общество не признало эти выборы и осудило их.