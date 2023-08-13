Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что теперь работодатель может выплачивать декретные деньги уже непосредственно во время декретного отпуска.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Что касается общей продолжительности отпуска, согласно новому закону, то количество дней не изменилось: отпуск составляет 126 дней. Но что изменилось? Например, теперь женщины могут уйти в отпуск за 10 дней до родов и еще 116 дней у них останется для того, чтобы посидеть в декрете с ребенком», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, также изменились сроки выплат декретных отпускных. Как отметила Эльвира Кириленко, если до принятия закона работодатель должен был выплачивать декретные деньги до родов, то теперь работодатель может это делать непосредственно во время декретного отпуска.

«Срок самой оплаты должен быть не позднее окончания декретного отпуска и обязательно согласовываться с работником, то есть женщину не могут просто так взять и поставить перед фактом», - заявила Эльвира Кириленко.

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