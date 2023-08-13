Эксперт-международник Александр Краев прокомментировал результаты опроса CNN, согласно которому 55% ​​американцев считают, что Конгресс не должен предоставлять дополнительное финансирование в поддержку Украины, а 51% утверждает, что США уже сделали достаточно для помощи Киеву.





Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, на самом деле большинство людей, опрошенных CNN, говорили не о том, чтобы вообще не отправлять Украине оружие, а об увеличении этой поддержки. То есть, объясняет он, им кажется, что власти США уже сделали достаточно и, соответственно, все, что планируется в дальнейшем, должно оставаться у них в рамках, в которых оно сейчас. Поэтому, констатирует эксперт, ситуация не столь катастрофическая, как может показаться.

«Но действительно ситуация с тем, что американцы меньше поддерживают помощь украинцам, усиливается, и, к сожалению, эта тенденция будет усиливаться, потому что мы приближаемся к выборам. А выборы – это внутриполитический контекст», – подчеркивает Александр Краев.

То есть, объясняет он, речь будет идти прежде всего о том, куда тратятся деньги налогоплательщиков, почему они тратятся не на внутренние вопросы, почему там не строятся дороги, почему нет новых школ, и тому подобное. Следовательно, констатирует эксперт, эти темы на фоне выборов будут обостряться и такие кандидаты, как Трамп, наоборот, будут пытаться это использовать, раскручивать все сильнее и сильнее.

«Но с этим нужно что-то делать, наиболее очевидный вариант – это теснее сотрудничать с нашими американскими партнерами, то есть показывать результат, быть подотчетными, быть прозрачными, демонстрировать, что мы не тратим эти средства непонятно как, демонстрировать, что мы действительно качественно используем вооруженную поддержку, мы действительно нуждаемся в этой поддержке», - объясняет Александр Краев.

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