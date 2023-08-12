Военный Святослав Дубина сообщил, что на принятие решений в государстве не должны влиять люди.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Каждый человек понимает: чем меньше государства в жизни человека, тем эффективнее государство выполняет свои функции. У нас сейчас много государства в Украине, все зарегулировано, очень много лишних функций. Если говорить о реформе государственной службы, то необходимо минимизировать роль государства в жизни человека», – сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, все государственные функции должны быть отдалены от принятия решений людьми, от человеческого фактора. Как отметил Святослав Дубина, государство должно выполнять механические функции, все решения должны принимать автоматизированные системы в соответствии с действующим законодательством.

«Мы знаем, что человеческий фактор очень часто влияет, то есть мы должны его избегать при принятии решений», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, предприниматель Павел Себастьянович рассказал, каким должно быть идеальное государство: «Успех зависит от…».

Также Politeka сообщала о счастье и любви: футуролог рассказал, без чего у Украины не будет будущего.