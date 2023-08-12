Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что украинцы с уважением относятся к военным, тем более сегодня, но за коррупцию военкомы должны получать пожизненное.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Прежде всего эксперт спрашивает, были ли у кого-то еще иллюзии, что они там все святые. Как мы видим, констатирует он, есть военкомы, которые приватизировали себе миллионы гривен, которые должны были идти на зарплаты военных, такие, что заставляли военных строить себе дачи, тем не менее, мы все с уважением относимся ко всем военным.

«Мы добрый и адекватный народ, украинцы считают, что священник несет какое-то добро, военный несет защиту, и трудно поверить в то, что эти люди могут быть не менее плохими, чем наши соседи россияне. Я так понимаю, что кто-то смог дойти до президента и сказать, что это происходит», - отмечает Георгий Биркадзе.

Сейчас же, констатирует он, президент дал команду НАПК заняться прежде всего военными вместе с ДБР, выявлять таких людей, поэтому сейчас мы будем каждый раз видеть все больше и больше задержаний и расследований. К тому же, добавляет эксперт, в ближайшее время мы увидим, что эти люди начнут петь по-другому.

«Сказать депутату не воровать – это одна история, а когда человек военный, в стране идет война и он крадет деньги, у меня возникает вопрос: должен ли этот человек сидеть за решеткой всю жизнь? Я считаю, что да. Я вообще считаю, что чиновники, ворующие государственные средства, обязательно должны иметь пожизненное и с конфискацией имущества. Обязательно человек должен понимать, что, если он воровал деньги у государства, он будет всю жизнь в тюрьме и с конфискацией имущества обязательно. Таким должен быть его конец», – объясняет Георгий Биркадзе.

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