С 04 по 10 августа 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 92 мероприятия контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 234 протокола об административных правонарушениях.
Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 65 тысяч гривен.
В Государственный бюджет взыскано 50 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 10 млн 866 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 8 млн. 998 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 781 тыс. гривен.
Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Днепропетровская и Закарпатская области.
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Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму
1 млн. 95 тыс. 200 грн. за повреждения, неустановленными лицами, зеленых насаждений до степени прекращения роста в количестве 150 единиц на территории Саксаганского территориального общества с. Саевка Каменского района. Материалы направлены в ГУНП в Днепропетровской области.
Инспекцией в Закарпатской области проведены расчеты убытков и предъявлены 3 претензии Филиала «Мокрянское лесоохотничье хозяйство» ГП «Леса Украины» на общую сумму 8 млн 512 тыс. 266 грн. за незаконную рубку деревьев на территории ЮЗФ Терновского лесничества. Материалы направлены в Тячевское ОП ГУНП в Закарпатской области.