Правительство Украины рассматривает возможность приостановки действия Соглашения между Кабинетом Министров и Правительством Израиля об отмене визового режима между государствами.
Об этом пишет Kyiv Post.
Уже готовится представление Министерства иностранных дел Украины в Кабмин, об этом Kyiv Post сообщили источники в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).
«Рассмотрение представления планируется в ближайшие недели», - говорит собеседник.
«Главная причина – систематические недружественные действия Израиля в отношении Украины и фактически пророссийская позиция на международной арене после пономасштабного вторжения России», – объясняет источник Kyiv Post в СНБО.
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Кроме этого, Украина инициирует исключение Израиля из встреч формата «Рамштайн», где Украина вместе с союзниками ведет переговоры по поставкам оружия. Украинское правительство обеспокоено, что израильские представители на встрече передают информацию России:
«Полученная в ходе встреч информация используется Израилем в собственных интересах. И главное – существует реальная опасность, что эта информация, вероятно, попадает в распоряжение государства-агрессора».
К тому же израильское правительство отказалось оказывать военную помощь Украине. А 10% украинцев, пытавшихся въехать в страну, были задержаны в аэропорту без объяснений и депортированы.
«Зато Израиль пытается получить от нас гарантии безопасности для своих граждан, совершающих паломничество к могиле цадика Нахмана в Умани. Во время постоянных ракетных атак эти гарантии предоставить невозможно», – объясняет собеседник.
Ежегодно в сентябре в Умань Черкасской области приезжают десятки тысяч евреев-хасидов на празднование Рош га-Шана, еврейского Нового года.
Представитель украинского МИД Олег Николенко в комментарии Kyiv Post эту информацию пока не подтвердил.
Также Kyiv Post обратился за комментарием в Посольство Израиль в Украине.