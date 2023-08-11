Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как сообщает журналистка, пенсионеры в Украине могут получить финансовую помощь от мировой продовольственной программы ООН, сумма выплат для каждого будет индивидуальна. А как ее рассчитать, говорит она, рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. По словам журналистки, правительство согласовало предложение Министерства социальной политики по реализации с участием совместного проекта дополнительных мер по социальной поддержке пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

«На помощь от ООН могут рассчитывать пенсионеры, которые проживают на территориях активных или возможных боевых действий, получают пенсию менее 3 тысяч гривен, и не получают с 1 марта 2023 года какие-либо дополнительные деньги, выплаты от международных организаций, после заполнения заявлений на платформе «Допомога», – объяснила Екатерина Котенкова.

По ее словам, размер пособия будут рассчитывать как разницу между 3 тысячами гривен и пенсией гражданина. Например, объясняет журналистка, если человек получаю 2400, то ему доплатят 600 гривен, если пенсия 2900, то доплата от ООН будет составлять только 100 гривен, но также есть такой момент, что не может быть эта помощь меньше 100 гривен.

«Выплаты от ООН во время войны в Украине могут получить не только пенсионеры и ВПЛ, но и другие социально незащищенные лица. Те, кто еще не получал пособия от международных организаций, могут претендовать на 2200 на каждого члена семьи в месяц. Денежные средства выплачивают в течение 3 месяцев», - отмечает Екатерина Котенкова.

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