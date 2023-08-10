Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что вагнеровцы не будут вторгаться на территорию стран НАТО, потому что их там сразу уничтожат.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Зачем вагнеровцев держат в Беларуси и какие провокации там могут быть. Я думаю, что путин через Лукашенко решил поднять градус угрозы. До этого Лукашенко несколько лет кошмарил соседние страны мигрантами, там даже были специальные рейсы, которые забирали мигрантов с Ближнего Востока и доставляли до польской границы», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, тогда Беларусь помогала этим мигрантам переходить границу, они ломали ограждение и незаконно проникали в другие страны. Как отметил Борис Тизенгаузен, в этот раз Беларусь может использовать вагнеровцев для провокаций на границе.

«Я не говорю, что они там с оружием начнут вторгаться в Польшу, потому что их там сразу разнесут, у Польши серьезная армия, техника серьезная. Но могут быть переодетые в мигрантов вагнеровцы, которые организуют более слаженные атаки на польскую границу, повредят технику, будут угрожать пограничникам», - заявил Борис Тизенгаузен.

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