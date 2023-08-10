Об этом он рассказал в своем блоге.

«Юристы проанализировали, чем занимается россия. Там собраны все факты геноцида в Буче, похищения детей, ненависных речей в адрес украинцев, которые ведет не только российская пропаганда, но и официально российские политики, например, медведев. Термины денацификация и десатанизация полностью подпадают под определение геноцида. Что значит денацифицировать? Истребить украинскую нацию, прекратить ее существование. Даже статья путина, которая была предтечей войны, о том, что нет украинского народа – это геноцид, это призыв к уничтожению. Эти люди все подсчитали, перечислили списки», - рассказывает Михаил Шейтельман.

К тому же, добавляет он, юристы ссылаются на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которую приняла Генассамблея ООН 9 декабря 1948 года в Париже. Среди признаков геноцида, отмечает эксперт, - все, что делают россияне в Украине. В частности, рассказывает он, это убийство членов этнической группы, причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства, предумышленное создание таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее физическое уничтожение, меры, рассчитанные на предотвращение деторождения, насильственная передача детей.

«Я думаю, что после войны такой отчет, 57 страниц, отчеты американских юристов лягут в основу не одного еще трибунала и не одного еще суда», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

И за все это, утверждает он, россия должна будет выплачивать Украине еще репарации не одно десятилетия. В то же время эксперт отмечает, что его спрашивают, как это устроить, россия же просто откажется. По мнению политтехнолога, только на основании действий, связанных с геноцидом, через все международные суды будет реальная возможность получать с россии разные компенсации и для детей, и для пострадавших, и для жителей этих городов, которые были полностью разрушены, для всех, кто жил в Мариуполе, для наследников погибших.

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