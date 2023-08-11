Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Война возможна между Ираном и арабским миром. Разница между суннитами и шиитами очень проста: сунниты считают, что передавать учение пророка может любой человек, овладевший в достаточной степени этим знанием. Шииты считают, что только кровные родственники пророка могут нести истину», - сообщил Александр Новохатский.
По словам публициста, Иран – это шииты, тогда как весь арабский мир – это сунниты. Как отметил Александр Новохатский, Иран на основе религиозных убеждений может начать войну против любого государства, поддерживающего суннитский ислам.
«И на сегодняшний день очень напряженные отношения между суннитами и шиитами, в частности Ираном, невероятно напряженные отношения», - заявил Александр Новохатский.
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