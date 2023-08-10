Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что в случае отсутствия форс-мажоров, дефицитов и новых обстрелов энергосистемы снова повышать тарифы на электроэнергию в этом году в Украине не будут.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, правительство обещает не повышать тарифы на электроэнергию до конца следующего отопительного сезона, но эксперты говорят совсем другое, что может быть еще одно повышение и оно может быть в этом году, а все будет зависеть от хода и последствий военных действий.

«Скорее всего тариф на электроэнергию для населения повысят, как обещают в Минэнерго, по окончании нового отопительного сезона, но может быть так, что это произойдет еще в этом году. Если атаки врага на энергетическую инфраструктуру будут продолжаться, то не исключено, что тариф придется повышать еще в этом году», – объясняет Екатерина Котенкова.

К тому же, напоминает она, нельзя забывать о зависимости нашей страны от импорта электроэнергии. Как объясняет журналистка, когда возникает дефицит мощностей, Украине приходится импортировать энергию из Европы, а она обходится государству достаточно дорого, и это влияет на стоимость электроэнергии. Если же исходить из того, что не будет каких-нибудь форс-мажоров, констатирует она, то еще одного повышения именно в этом году не будет.

«По словам главы Нацкомиссии Константина Ущаповского, сейчас в Украине действительно катастрофически не хватает денег на возобновление разрушенной энергосистемы после обстрелов в прошлом отопительном сезоне, а на пороге уже новый сезон и полная неизвестность», - сообщает Екатерина Котенкова.

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