Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что депутаты должны принадлежать не себе, а людям и стране, а не зарабатывать себе на новые имения за границей.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Болгария – это не Бали? Это просто смешно. Это просто ужас. О чем вы говорите? Тогда мы можем сказать, что другие курорты – не Бали, испанские курорты – не Бали. Что это такое? Вы либо работаете в интересах наших людей, либо уходите отсюда. Что вы там забыли? Пишите заявление и уходите отсюда. У меня такие ощущения, что эти люди вообще оторвались от реальности», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как отмечает эксперт, не должно быть так, что люди сегодня помогают фронту, а депутаты заработают себе на новые имения. В частности, он вспоминает Холодова, который почему-то только сейчас вспомнил, что по состоянию здоровья не может приехать к нам, поэтому пишет заявление, которое почему-то не мог написать тогда раньше.

«Я считаю, что эти люди, а их очень много, это не только депутаты, они больны, потому что считают, что прийти к власти и обогащаться – это их цель в жизни. Когда вы идете к власти или работать в любой исполнительный орган, то нужно понимать, что вы не принадлежите после этого себе и вам нужно делать все для людей, вы работаете только в интересах людей и государства. А так не происходит», – объясняет Георгий Биркадзе.

К тому же, добавляет эксперт, не хочется даже разбираться, кто, как, где и сколько заработал, когда, куда и по каким причинам уезжал, это слишком низко. Но, подчеркивает он, вопрос нужно задавать, прежде всего, этим депутатам, а потом людям, которые за них голосуют. К тому же, констатирует эксперт, речь не идет о том, что депутаты одних фракций лучше других, нет, они все одинаковые, это рука моет руку, и разбираться нужно со всеми.

Как сообщала Politeka, Краев объяснил, что участие Китая в саммите в Саудовской Аравии – это победа, хоть он и не может занять абсолютно прозападную позицию.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал угрозу Польше со стороны вагнеровцев.