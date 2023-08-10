Они не смогли бы это делать без помощи других.

Об этом сообщает портал Украинцы .



В начале марта 2023 года временная следственная комиссия Верховной Рады вышла на публику с громким заявлением: легализованный в Украине игорный рынок массово уклонялся от уплаты налогов, находясь в сговоре с рядом банков. Поэтому в госбюджет поступало лишь 1,2% от общего оборота рынка азартных игр, который оценили в 180 млрд грн в год. При этом 95% всех операторов игорного бизнеса, по данным СБУ, не платили налоги вообще.

Одной из основных схем, благодаря которым игрокам удавалось избегать налогообложения, был мискодинг. Как известно, все банковские транзакции имеют свой четырехзначный код MCC (Merchant Category Code), позволяющий понять, за какой товар или услугу произведен платеж. Мискодинг – манипуляция с этим кодированием, когда вместо четырехзначного кода платежа 7995, относящегося к азартным играм, указывался любой другой. Таким образом, ставки на спорт или платежи онлайн-казино в банках проходили как плата за видеоигры, покупка цветов и т.д. Или же, с другой стороны, банк, получив деньги от игорного бизнеса на выплату выигрыша игроку, отправляет его под кодом также совсем другой отрасли или даже проводя его как обычный перевод с карты на карту.

Благодаря этому, а также молчаливому содействию банков, игорный бизнес скрывал свою деятельность и реальные обороты от налоговой. А они могли достигать 10 млрд. грн. в месяц, утверждают в НБУ.

В схеме участвовали сразу девять банков, шесть из которых делали это системно, обслуживая таким образом большую часть незаконной игровой деятельности в Украине. Конечно, не бесплатно. Например, по данным следствия, только IBOX BANK, один из основных участников схемы, мог получать более 2,5 млрд грн в год незаконной прибыли за помощь игрокам в уклонении от уплаты налогов.

Он же был первым «сбитым» госструктурами: в начале марта Национальный банк отозвал его лицензию за «многочисленные нарушения правил финансового мониторинга», выведя его с рынка. В это же время СБУ и Бюро экономической безопасности открыли сразу 45 уголовных производств по данным фактам.

Вслед за "Айбокс банком" лицензии потерял и банк "Форвард", также фигурировавший по делу о мискодинге в пользу операторов игорного бизнеса. Кроме них, в схеме принимали участие государственный Укргазбанк, Sense bank (российский Альфа-банк), Окси банк, Сom In Bank и банк Конкорд. Последний, также обслуживавший четверть игорного рынка, потерял лицензию Национального банка в начале августа этого года. "Смысл банк" был национализирован в июле этого года. Остальные пока получили лишь многомиллионные штрафы. В одном из уголовных производств также фигурируют банк «ПУМБ» и «Универсал Банк», однако публично о них никто не заявлял.

В результате в Бюро экономической безопасности отрапортовали о том, что после ликвидации данных схем в разы увеличились поступления в бюджет от рынка азартных игр: только за первые полгода 2023 года игроки уплатили более 2,2 млрд грн налогов при том, что за весь 2022 год год год эта сумма составила всего 550 млн грн.

Суммы денег, скрытых от государства, колоссальны. И, учитывая объемы и масштабы данных схем, которым удавалось долгое время оставаться незамеченными, стало ясно, что игровой мискодинг не мог стать реальностью без крыши в лице Национального банка Украины, который просто наблюдал за происходящим и не вмешивался.

О том, что в сговоре игорного бизнеса с банками заключались и сотрудники НБУ, заявил народный депутат Алексей Жмеренецкий, член временной следственной комиссии Верховной Рады.

«До сентября 2022 года никто из органов власти типа «не знал» о существовании этих схем. Нацбанк "не замечал", что по счетам гоняют схемные транзакции, пока полностью не изменили кадровый состав соответствующего департамента. Государственный финансовый мониторинг также не замечал этих транзакций, потому что, оказывается, именно банки и финансовые компании (т.е. в нашем случае преступники) должны им об этом сообщать, как первичные субъекты финмониторинга... Все об этом знают и обещают в ближайшее время остановить , когда разберутся… Среди подозреваемых – сотрудники Нацбанка, банков и финтех компаний, которые предоставляли программное обеспечение для махинаций», – написал в марте 2023 года Жмеренецкий.

Знал ли и участвовал ли лично в сокрытии незаконных схем игорного бизнеса в банках бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, неизвестно. Однако Верховная Рада уволила его 6 октября 2022 — как раз через месяц после того, как властям стало известно о теневых миллиардных потоках игральных денег в банках. Более того, единственный среди государственных банков, принимавших участие в схеме мискодинга, «Укргазбанк» — вотчина Шевченко, где он был председателем правления и откуда он перешел в НБУ, забрав с собой многих коллег в Нацбанк.

В апреле 2023 года также была уволена Наталья Дегтярева, многолетняя глава Департамента банковского надзора НБУ, которая и обязана была принять меры к банкам, которые «гоняют» игральные деньги, но не делала этого. Как рассказывал изданию UBR их собеседник в НБУ, до увольнения Дегтяреву вызвали на допросы — по всей вероятности, именно по делам о мискодинге.

Наталья Дегтярева занимала должность главной по надзору за банками в НБУ с 10 мая 2016 года, когда ее предшественница Екатерина Рожкова пошла на повышение к заместителям главы Нацбанка. В НБУ Дегтярева работала в должности руководителя департамента внутреннего аудита в «Проминвестбанке», который в то время находился под управлением российского Внешэкономбанка и в 2016 году попал под санкции СНБО. Стоит только догадываться, за какие достижения и благодаря каким связям до сих пор не работавшая в Нацбанке Наталья Дегтярева получила там сразу должность главы Департамента банковского надзора.

Дегтярева сидела в своем кресле за три главы НБУ почти 9 лет. И за это время прославилась тем, что регулярно пропускала множество нарушений банков. Не всех, конечно, только избранных, за что ее называли «крышей» нескольких украинских банков, среди которых был и российский «Альфа-банк», переименованный в прошлом году в банк «Смысл», один из участников схемы по мискодингу. Весь прошлый год правоохранители, депутаты и Нацбанк водили вокруг него хороводы, никак не находя решения, что делать с банком, владельцами которого являются друзья Путина Петр Авен и Михаил Фридман.

«Значительную роль в том, что российский „Альфа-банк“ до сих пор работает в Украине, играет глава департамента банковского надзора НБУ Наталья Дегтярева», — заявлял в начале 2023 года экономист Борис Кушнирук, приведший пример того, как за одно и то же нарушение НБУ наказывает другие банки, а Альфа-банк – нет.

Пока Кирилл Шевченко был главой Нацбанка, Наталья Дегтярева не видела никаких нарушений в работе его родного Укргазбанка. После увольнения Шевченко из НБУ, в «Укргазбанке» была проведена проверка, которая выявила более 2 тысяч нарушений. «Этот показатель свидетельствует о неудовлетворительной работе надзора (Наталья Дегтярева. — Ред.)», — подчеркнул журналист Сергей Лямец.

Вплоть до целых 10 месяцев 2022 года не видел Департамент банковского надзора НБУ и «прокачку» денег российского букмекера 1xBet компанией RoyalPay, на которую только в конце года обратил внимание СНБО и наложил на нее санкции.

«Наталья Дегтярева 10 кровавых месяцев почему-то „не замечает“ игорно-военных оккупантов под носом. Только в конце года документы попадают в СНБО и 12 января Зеленский подписывает указ о санкциях против RoyalPay, являющегося юридическим лицом 1xBet», - заявлял правозащитник и волонтер Александр Аронец.

Не видела и многозначительно молчала многие месяцы Наталья Дегтярева и по поводу массового «игрового» мискодинга. Ни у подопечных Альфа-банка и Укргазбанка, ни у всех остальных. Пока его не увидели в БЭБ и СБУ.

По данным Бюро экономической безопасности, "Айбокс банк", банк "Конкорд", "Коминбанк" совершили операций по мискодингу на сотни миллиардов гривен.

Можно ли было не заметить за полтора года Департамента банковского надзора НБУ тот факт, что во время войны украинцы начали массово покупать компьютерные игры на десятки и сотни миллиардов гривен? Вряд ли. Но Наталья Дегтярева не заметила.

В апреле 2023 года новый глава Национального банка Андрей Пышный уволил ее после долгих сопротивлений и перевел ее на номинальную должность советника председателя Офиса Правления Национального банка и институциональных отношений.

Однако Дегтярева не единственная, кто могла «покрывать» банки в их пособии «игрокам». Собеседники в Нацбанке не исключают, что к этому могла быть причастна Татьяна Бутковская, заместитель директора Департамента финансового мониторинга Нацбанка. Но она продолжает занимать свой пост. Пока все еще неясно, являются ли руководители ключевых департаментов Нацбанка фигурантами 45 уголовных производств, открытых СБУ и БЭБ по факту многомиллиардного уклонения игорного бизнеса от уплаты налогов.