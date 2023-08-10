Блогерша Ирина Гриб пишет в своем телеграмм-канале о темных делах, которые возникают на государственных предприятиях. К примеру, ГП "Леса Украины" и его директора Юрия Блоховца.

"Не военкомами едиными... Пока что в стране война - вульгарные чинуши продолжают богатеть. И если военнослужащие, нардепы и иже с ними на слуху. То есть целая плеяда чиновников, которые обогащаются на миллионы долларов, но имена их в тени. Ирочка начнет понемногу. подсвечивать". в тени. И начнем с тех, кто годами разворовывает наш украинский лес. Есть такое предприятие ГП «Леса Украины». С 5 мая 2023 генеральным директором ГП является Юрий Болоховец. хозяйство», где несколько лет обслуживал интересы Фирташа, уничтожая украинские леса. После себя руководителем «Нежинского лесного хозяйства» оставил своего кума Андрея Данько», – отмечает блоггер.

По данным журналистки, на предприятии преуспевает масштабная коррупция, которая не может происходить без участия самого директора.

Сегодня Болоховец (несмотря на войну) как руководитель ГП ежемесячно получает от каждого лесхоза в Украине. Уровень коррупции достигает таких масштабов, что из Житомирского лесхоза бывший директор Виктор Сахнюк завозил Болоховцу от 30 до 50 тысяч долларов ежемесячно. Для понимания за первый квартал трагического 2022 Житомирский лесхоз увеличил объемы реализации на 10%. И это только официальные цифры. Недавно Сахнюка уличили в массовых махинациях и сборе денег с директоров меньших лесхозов. Сумма ущерба государству оценивается в сотни миллионов гривен (и это в стране, ведущей войну). Коллеги из ОО «Открытый лес» рассказывали, что ежемесячная прибыль Сахнюка от теневых схем могла доходить до 1,5 млн долларов. Более того, по информации СМИ еще 2020 года Сахнюк имел российский паспорт. Болоховцу такие умельцы точно нужны и вместо увольнения за схемы и масштабную коррупцию Сахнюк получил повышение – он стал главой аппарата в столичном офисе ГП «Леса Украины». А в Житомир, по проверенной традиции, отправился кум Болоховца – Иван Шеремет», – резюмирует Ирина Гриб.