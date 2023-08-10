Для ВСУ очень важно получить от союзников безоткатную пушку м40.

Об этом пишет в своем блоге израильский доброволец.

“Все переживают или дадут нам ф16 или атакмс, а я даю другую тему хайпить. Надо требовать у штатов поставок безоткатной пушки м40. СПГ – одно из самых полезных огневых средств в пехоте, и он понемногу вымирает. Эта штука это западный аналог, которых тысячи по миру. Пехота без средств не сможет ни наступать, ни обороняться”, - написал он.

Безоткатная пушка M40 — это переносное 105-мм безоткатное оружие, изготовленное в Соединенных Штатах. Предназначена главным образом как противотанковое оружие, но также может использоваться в противопехотной роли с использованием противопехотного трассирующего флешетного снаряда.

Крепление можно разместить на внедорожнике для мобильного использования.

Напомним, Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью 400 миллионов долларов. Как отмечается в официальном пресс-релизе, помощь предназначена для удовлетворения критически важных потребностей в области безопасности и обороны.

Данный пакет помощи включает в себя разные боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование.

Также Украина до конца этого года получит от Германии еще две современные системы противовоздушной обороны малого радиуса Skynex. Как отмечают в Rheinmetall, система предназначена для противовоздушной обороны на очень близком расстоянии, где управляемые ракеты неэффективны.

Как писала ранее Politeka, запорожский фронт захлопывается: ВСУ дерутся за еще одну деревню, оккупантам придется бежать .

Также Politeka сообщала об угрозе полного окружения: кафиры решили устроить ВСУ ловушку в Авдеевке .