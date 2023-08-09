Коммунальное производственно-хозяйственное предприятие в Коростене обязано возместить ущерб, причиненный окружающей среде из-за недостаточного управления полигоном твердых бытовых отходов.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

В результате жалоб местных жителей, Государственная экологическая инспекция Полесского округа осуществила внеплановую меру государственного контроля в период с 16 по 22 марта 2021 года. Обзор выявил нарушения в деятельности Коммунального производственно-хозяйственного предприятия (КВХП) в сфере обращения с отходами, в частности, при захоронении твердых бытовых отходов на полигоне в городе Коростень. Как результат, лицо по должностному статусу на предприятии было привлечено к административной ответственности путем наложения штрафа.

Кроме того, Государственная экологическая инспекция рассчитала ущерб, причиненный государству из-за загрязнения земель химическими веществами из полигона. Сумма ущерба составила 10 537,80 грн. Коммунальное предприятие отказалось возместить эту сумму, после чего Госэкоинспекция подала иск в Хозяйственный суд Житомирской области с требованием взыскать ущерб.

Хозяйственный суд Житомирской области первой инстанции иск удовлетворил, но КВХП не согласилось с этим решением и подало апелляционную жалобу в Северо-западный апелляционный хозяйственный суд. После рассмотрения жалобы, коллегия судей Северо-западного апелляционного хозяйственного суда 4 августа 2023 признала, что решение первой инстанции соответствует действующему законодательству и не требует изменений или отмены.

Постановление суда вступает в законную силу со дня его принятия. В случае отказа Коммунального производственно-хозяйственного предприятия в добровольном исполнении решения суда, Государственная экологическая инспекция оставляет за собой право обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания ущерба, нанесенного природной среде.