Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что административная инфляция в Украине будет с каждым годом расти.

Об этом она рассказала на своем канале.

«НБУ заявляет, что административная инфляция, то есть инфляция, порожденная административным управлением цен, в 2024 году вырастет до 15%. Прежде всего, это обусловлено подорожанием табачной продукции из-за повышения акцизов и также из-за отдельных услуг ЖКХ», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, в 2025 году административная инфляция вырастет до 19%. Как отметила Эльвира Кириленко, это произойдет, прежде всего, на фоне завершения действия моратория на повышение тарифов на газ, на воду и на отопление.

«И тут же НБУ указывает, что объективно тарифы нужно будет повысить. И дальше добавляется, что, конечно, это произойдет с расширением социальной поддержки, то есть субсидий и других льготных выплат», - заявила Эльвира Кириленко.

Как писала ранее Politeka, отмыл более 500 млн грн: за экс-нардепа Макеенко взялась СБУ, кадры обысков.

Также Politeka сообщала про доплаты к пенсии в августе: кому выплатят автоматически, а кто должен обратиться в ПФУ.