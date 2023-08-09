Об этом она рассказала на своем канале.
«НБУ заявляет, что административная инфляция, то есть инфляция, порожденная административным управлением цен, в 2024 году вырастет до 15%. Прежде всего, это обусловлено подорожанием табачной продукции из-за повышения акцизов и также из-за отдельных услуг ЖКХ», - сообщила Эльвира Кириленко.
По словам автора канала, в 2025 году административная инфляция вырастет до 19%. Как отметила Эльвира Кириленко, это произойдет, прежде всего, на фоне завершения действия моратория на повышение тарифов на газ, на воду и на отопление.
«И тут же НБУ указывает, что объективно тарифы нужно будет повысить. И дальше добавляется, что, конечно, это произойдет с расширением социальной поддержки, то есть субсидий и других льготных выплат», - заявила Эльвира Кириленко.
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