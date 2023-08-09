Политолог Андрей Золотарев прокомментировал взрыв в турецком порте Дериндже на одном из пшеничных элеваторов при выгрузке зерна на судно и рассказал, причастна ли к этому россия.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам гостя программы, сейчас все рассматривается под углом происходящей войны, естественно, каждая из сторон будет натягивать на свою правду. Тем не менее, утверждает он, Турция не относится к числу тех стран, где свято блюдут технику безопасности и соблюдают все технологические нормы. Поэтому, констатирует эксперт, вполне вероятная версия – это банальное растяпство и несоблюдение правил техники безопасности.

«Все думают, что миром правит тайная ложь, а миром правит явная лажа. Возможно, эта явная лажа и произошла в турецком порту, и никакой диверсии по большому счету там и не было. Такое иногда происходит», - отмечает Андрей Золотарев.

Что касается возможной причастности россии, то, объясняет он, скоро должна состоятся встреча путина и Эрдогана, она будет очень важной с точки зрения продолжения зерновой сделки. А Эрдогану, напоминает эксперт, важно демонстрировать, что он глобальный геополитический игрок, и важно получать экономический профит от зерновой сделки. Кроме этого, добавляет он, Турция – крупнейший хаб для параллельного импорта, по которому россия благополучно обходит санкционные барьеры. Поэтому, утверждает он, создавать искусственную напряженность такой диверсией не выгодно ни одной из сторон.

«Поэтому я думаю, что в Турции версию российской диверсии просмотрят, но педалировать не будут точно. У россии и Турции есть взаимная заинтересованность», - заключает Андрей Золотарев.

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