Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что даже Бахмут, за который россия положила десятки тысяч своих военных, в рф начали обесценивать.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Динамика завоеваний и оккупации россией территорий показывает, что россияне не только не способны отвоевывать большие участки, но им с трудом удается даже удержать то, что они оккупировали. Историю с Бахмутом я даже не беру в рассмотрение: это выжженая земля, где россияне положили десятки тысяч своих солдат», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, россия положила тысячи своих солдат в Бахмуте просто для того, чтобы показать, что такая же ситуация, как с Харьковом или Херсоном, якобы не повторится. Как отметил Борис Тизенгаузен, после мятежа пригожина в россии вообще начали говорить о том, что Бахмут не имел никакого значение, и это нельзя считать достижением.

«То есть пришлось и это обесценить, потому что пригожин стал бунтарем, стал лидером мятежа, который обидел путина. Но, чтобы показать, что на фронте все не так и плохо, россияне вот эту историю с Бахмутом накачивали очень долго в информационном поле», - заявил Борис Тизенгаузен.

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