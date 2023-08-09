Даже партнеры россии приняли решение ехать туда: политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, кто был на встрече в Саудовской Аравии

Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что все члены БРИКС были на встрече в Саудовской Аравии.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В Саудовской Аравии прошел второй этап встречи в городе Джидда. Приехали более 40 представителей разных стран. Я обратил внимание на то, как рассаживали делегации, и это о многом говорит. Во главе стола саудиты, сторона, которая принимает, с правой стороны – представители китайской делегации, с левой – представители США», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, после первой встречи стран в Дании российский МИД официально заявил, что это собрание – это попытка создать антироссийскую коалицию за закрытой дверью. Как отметил Борис Тизенгаузен, после этих заявлений Китай все равно принял приглашение на встречу в Саудовской Аравии.

«Индия в том числе приехала в Саудовскую Аравию. На первой встречи в Дании представители Индии тоже были. Вообще БРИКС – это партнеры россии, но они в полном составе участвовали. То есть даже партнеры, которые торговали с россией, приняли решение ехать туда», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, Михаил Шейтельман рассказал о санкциях против рф: «Удав, когда душит кого-то, тоже работает медленно».

Также Politeka сообщала про Китай, США или Турцию: эксперт рассказал, кто заставит россию вернуться в зерновое соглашение.