Столичный гражданский деятель и волонтер Андрей Андреев передал автомобилю 41 бригады ВСУ.
Об этом Андрей Андреев сообщил у себя в Фейсбуке .
Вот эту куколку приобрели и передали для наших друзей из танкового батальона 41 бригады ВСУ, которые сейчас держат фронт под Купянском! Пусть служит”, – написал Андреев.
Перед этим Андрей Андреев передал Mitsubishi L-200 бойцам 242 батальона территориальной обороны города Киева.
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Андрей Андреев постоянно помогает ВСУ. Он передал важное оборудование: прожекторы и старлинки.
Также Андрей Андреев передал Департаменту контрразведки СБУ важное оборудование: 34 специальных телефонных средства связи, которые необходимы для выполнения служебных задач на линии столкновения.
Также сообщалось, что Андреев рассказал о том, как дрон, которому киевские волонтеры передали ВСУ, уничтожает российскую военную технику.