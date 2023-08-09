Столичный гражданский деятель и волонтер Андрей Андреев передал автомобилю 41 бригады ВСУ.

Об этом Андрей Андреев сообщил у себя в Фейсбуке .

Вот эту куколку приобрели и передали для наших друзей из танкового батальона 41 бригады ВСУ, которые сейчас держат фронт под Купянском! Пусть служит”, – написал Андреев.

Перед этим Андрей Андреев передал Mitsubishi L-200 бойцам 242 батальона территориальной обороны города Киева.

Андрей Андреев постоянно помогает ВСУ. Он передал важное оборудование: прожекторы и старлинки.

Также Андрей Андреев передал Департаменту контрразведки СБУ важное оборудование: 34 специальных телефонных средства связи, которые необходимы для выполнения служебных задач на линии столкновения.

Также сообщалось, что Андреев рассказал о том, как дрон, которому киевские волонтеры передали ВСУ, уничтожает российскую военную технику.