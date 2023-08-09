ООО «СОБИ» формально просто добывает строительные пески на Деснянском верхнем месторождении. А буквально – хочет превратить русло Десны в карьер, а 88 гектаров берегов реки засыпать добытым песком.

Первыми о произволе сообщили на странице Украинской природоохранной группы в Фейсбуке.

По словам природоохранников, добыча идет с грубыми нарушениями Закона «Об оценке влияния на окружающую среду». Оно полностью нарушит режим охраны ландшафтного заказника «Очарованная Десна» на площади более 80 га; полностью размещена в объекте Изумрудной сети и месте концентрации редких и важных на уровне Европы видов; предоставленный научный отчет не содержит реальных исследований, хотя подчеркивает отсутствие редких видов. В то же время и НАНУ, и МОН регулярно проводят исследования именно на этой территории и имеют большой объем актуальных данных о редких видах этого участка.

Местные жители возмущены ситуацией.

“Интересно, БЭБ и Офис Генпрокурора в судьбе? Наверное, так. Все заявления жителей в работе и земснаряд тоже в работе. Особенно интересна позиция Прокуратуры Киевской области, которая системно не принимает меры по борьбе с нарушениями в сфере экологии. Видим классический пример коррупции и слияния государственного аппарата с песочно-строительной мафией. Где военный ОВА, где районный совет Вышгородского района, где экологические службы? А. А СНБО где? Это угроза государственной безопасности в сфере экологии”, - сообщают они.

Они просят обратить внимание руководства страны на данную ситуацию.

“У меня есть ощущение, что все чиновники, на которые мы, жители, Вышгородского района и государства платим средства в виде налогов на их содержание, а именно чиновники должны защищать интересы общества и прекращать произвол, они современные робингуды, но немного извращенные - собирают деньги с нас и кладут себе в карман. Интересно построение и структура государственного управления. Задолбало”, – реагируют на ситуацию местные жители.