Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Очередное разоблачение дежурного депутата от власти, как об этом пишут в СМИ, на самом деле является примером тотальной коррупции судебной системы и продажности политической элиты нашей страны.

Напомню предысторию этого дела.

В 2013 году группа негодяев из застройщиков, депутатов и местных властей Броваров решила присвоить 110 га земли Радиопередающего центра, созданного для передачи сигнала на 95 процентов территории Украины в условиях чрезвычайной ситуации или войны.

Получив такую ​​информацию я, как Председатель Комитета Верховной Рады Украины вопросов свободы слова и информации, обратился в 2013 году в Правительство, а затем в СНБОУ и ГПУ с предупреждением о недопущении этого преступления против национальной безопасности Украины.

Однако при молчаливом согласии власти Януковича и при содействии директора концерна РРТ Захарченко и регионала, городского головы Броваров Сапожко, бизнесмены, в частности, Гунько, реализовали схему незаконного обогащения путем хищения земли «Радиопередающего центра» и уничтожения мачты «Борей».

Лишь после бегства Януковича и революции Достоинства началось расследование этого коррупционного дела.

(Здесь надо отдать должное активности тогдашнего народного депутата от Броваров Павла Резаненко).

Таким образом, в 2016 году следствие признало Гунько организатором преступной группы, которая незаконно присвоила земельный участок и уничтожила стратегическое оборудование радиопередающего центра.

Однако Шевченковский райсуд города Киева (судья Марина Антонюк) в 2018 году выпустил Гунько под залог в 1 миллион 762 тысячи гривен, учитывая, что «он СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНЫЙ». Такой диагноз озвучил на суде заведующий отделом Александровской больницы Киева Игорь Кучма.

Дальше больше. 20 марта 2019 года уголовное производство по А.Гунько и другим подозреваемым было закрыто «в связи с неустановлением достаточных доказательств».

Поэтому Гунько, как уже «честный и не смертельно больной» от партии Тимошенко, активно включается в избирательную кампанию на Черниговщине, организует концерт Ольги Поляковой и других «звезд», однако занимает лишь 3 место в 209 округе.

А 25 октября 2020 года Гунько побеждает на довыборах. Он обходит во время избирательной гонки Олега Ляшко на Черниговщине и пополняет ряды президентской фракции «Слуга народа».

Уже через полтора месяца месяца, 9 декабря 2020 года, «самый гуманный» Печерский районный суд Киева присуждает теперь НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ Гуньку моральную компенсацию за незаконные действия правоохранителей против него.

Стоит напомнить, что совладелицей кампаний, уничтоживших стратегический радиопередающий центр в Броварах, была и жена Гунька Наталья. Она тоже после этой антигосударственной сделки стала депутатом Киевского областного совета от партии Ляшко в 2015 году, а в 2020 году – как одна из лидеров списка «Слуги народа» была снова избрана депутатом этого же Киевского областного совета.

27 апреля 2021 года – становится Председателем Киевского облсовета.

8 мая 2023 - уволена с должности Председателя Киевского облсовета.

О том, как народный депутат Гунько 8 августа 2023 «продавал» землю Национальной аграрной академии и брал взятки, вы уже и сами знаете.