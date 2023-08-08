Политолог Игорь Рейтерович сообщил, что за последние годы наш парламентаризм совершенствовался, но в нем стало меньше идеологичности, а война возвращает эти ценности на игровую доску.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Конечно, нынешний парламентаризм в определенной степени совершеннее того, который был в 1990-е годы, но есть все же одно отличие – идеологичности в нем стало меньше, чем было в 1990-е. Я вот не знаю, это хорошо или плохо. Кто-то может сказать, что какая идеология вообще в современном мире? Есть наши коллеги, политологи в мире вообще, известные люди, которые говорят, что идеологии умерли, идеологические аспекты вообще не играют никакой роли», – отмечает Игорь Рейтерович.

С другой стороны, рассказывает эксперт, когда посмотрим на возрождение консерватизма в определенной степени, на возрождение каких-либо других направлений, социал-демократов, например и т.п., мы видим, что идеологические аспекты играют роль. Вот с этим, утверждает он, у нынешнего парламента есть, конечно, проблемы, но они могут быть исправлены, потому что та же война заставляет задумываться, в том числе, и об идеологических аспектах. К тому же, добавляет политолог, те, кто раньше говорили, что эти идеологические ценности не имеют никакого значения, сейчас возвращаются к этому как раз.

«Многие раньше говорили, зачем нам какая-то общая национальная идея, это вчерашний день, есть многовекторность, как Кучма делал с россией, еще с кем-то. Вот мы дошли до многовекторности без национальной идеи, без перехода от народа к нации, мы сейчас полной ложкой едим всю эту историю», - подчеркивает Алексей Буряченко.

По словам гостя программы, сейчас мы видим, что этот процесс пошел в некоторой степени естественным способом, который вызвала война, но, когда просто оглядываешься назад, то видишь, сколько же времени реально упустили.

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