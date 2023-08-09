Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе пояснил, что, хотя между Польшей и Украиной произошла неприятная ситуация из-за махинации с зерном, это не должно повлиять на наше сотрудничество.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что сегодня нужно, чтобы и наш президент, и наша власть, и власть Польши убрали эмоции. О зерне нужно говорить не в СМИ, как это сделали, а сделать какую-то рабочую группу, это ведь не трудно, добавить туда министров, какие-то службы, и за 2-3 недели отработать, выявить, кто там был причастен, и разобраться. У каждой проблемы есть фамилия и имя», - объясняет Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, сегодня нам прежде всего нужно четко для себя выяснить, что Польша – это друг Украины в такие трудные времена. Да, констатирует он, произошла неприятная ситуация, зерновые скандалы, но есть специальные органы, которые должны с этим разбираться.

«Я считаю, что действительно мы нарушили интересы Польши, нарушили трейдеры, заработавшие безумные деньги на этом. Но хочу сказать, что это невозможно было сделать без поляков. То есть не только наши люди в этом виноваты, но и поляки. Нужно понять, что, когда вы перебрасываете камешек в наш огород, мы можем в ваш бросить кирпич, потому что ваши люди к этому тоже были причастны», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Тем не менее, констатирует эксперт, все это не значит, что сейчас нам нужно ссориться между собой из-за этой истории. По его мнению, сейчас нужно наказать людей, которые занимались этими зерновыми махинациями, лишить их лицензии, заблокировать их деятельность, чтобы они не смогли дальше работать.

Как сообщала Politeka, Биркадзе пояснил, что заявления Польши о первоочередности собственных национальных интересов – это нормальная политика.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман прокомментировал вербовку жителей Казахстана в армию рф.