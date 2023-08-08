Встреча ключевых советников в Джидде абсолютно оправдывает ожидания Украины. Об этом заявил в эфире телемарафона "Единые новости" заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и международному сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

«Сегодня мы видим, как титанические усилия команды Офиса Президента во главе с Андреем Ермаком и всем нашим дипломатическим корпусом дают впечатляющий результат. Если в конце июня в Копенгагене в первой встрече советников приняли участие представители 15 стран, то в Джидде в начале августа уже более 40 государств. На встрече в Джидде мы открываем для себя страны Глобального Юга. В ее работе принимают участие представители Китая, Индонезии, Индии, ЮАР. Это очень мощный результат», — подчеркнул народный депутат.

Еще одно значимое достижение состоит в том, что за основу в обсуждении берется именно Формула мира, которую Президент Зеленский представил на заседании G-20, подчеркнул А.Пушкаренко.

«Мы видели, что некоторые страны исходили со своими предложениями по достижению мира в Украине, но, к сожалению, в них просматривались российские нарративы. Теперь у нас есть убеждение, что именно украинские предложения станут основой поиска всеобъемлющей Формулы мира. И это справедливо, потому что Формула Президента Зеленского не является исключительно нашей. Это документ, основанный на уважении международного права, суверенитета и независимости любой страны, права человека. В целом Формула мира от Президента Зеленского – это документ, который не только способен остановить российскую агрессию в Украине, но и проложить путь к преодолению всех других порожденных ею глобальных вызовов. Это документ для широкой мировой дискуссии о том, как нам восстановить мировой порядок и безопасность на основе международного права», – подчеркнул политик.

При этом полное понимание того, что Украина готова включить в Формулу мира предложения других стран. Все, что не противоречит международному праву, уважению общечеловеческих ценностей, может быть учтено. Поэтому каждое государство мира, которое в конце концов примет участие в обсуждении Формулы мира, сможет реализовать свои прагматические интересы. И это тоже находит отклик в мире, отметил нардеп Пушкаренко.

Народный депутат убежден, что украинской дипломатической команде во главе с Андреем Ермаком удалось убедить своих коллег из других стран, наших партнеров, наших друзей провести первый Глобальный саммит мира уже осенью этого года. Может быть, на полях Генассамблеи ООН.

«Формула мира имеет 10 пунктов, и есть пошаговость выполнения этих пунктов. Сегодня мы переходим от первого шага – работы с дипломатическим корпусом в Украине – к работе с ключевыми советниками мировых лидеров. Если мы проведем первый Глобальный саммит мира осенью этого года, дальше будет работать 10 секций по каждому из пунктов Формулы мира. Это позволит вовлечь новые страны, которые смогут выбрать для себя тот актуальный вызов, который сегодня для них возник в связи с агрессией России», — сделал прогноз парламентарий.

В целом, по его мнению, успешная и действенная практическая имплементация Формулы мира мировым сообществом способна инициировать процесс актуализации норм международного права и учредительных документов международных организаций. Это позволит адаптировать их к требованиям времени и усилить действенность правовых механизмов в результате реформирования.

«Принципы, заложенные в украинской Формуле мира, позволят создать универсальный набор эффективных инструментов, которые могут быть использованы другими государствами для предотвращения военных конфликтов в будущем и разрешения замороженных ситуаций по всему миру», — убежден Арсений Пушкаренко.