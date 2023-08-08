Полковник и главный военком Дарницкого ТЦК в Киеве, Руслан Тригуб, в начале июня попал в страшный скандал, однако до сих пор находится на своем посту пишут Акценты.



Руслан Тригуб – полковник, возглавляющий Дарницкий ТЦК в г. Киеве, с признаками алкогольного опьянения во время комендантского часа, по свидетельству очевидцев, был замечен на ул. Приречная 44, урочище Первый Шлюз, Золочевская ОТГ, Бориспольского района, Киевской области. Как выяснилось позже, прибыл полковник на чужую территорию для проведения досуга.

Происходило это ночью, с 03.05.2023 по 04.05.2023 года. По замечаниям охраны, о том, что участок находится в аренде и распитие спиртных напитков является нарушением закона, господин Тригуб отреагировал агрессивно, начав уродовать забор участка и угрожать своими родственными связями с Начальником Бориспольского РТЦК, после чего всенародно пообещал создать проблемы, пишет Прямой.

Утром 04.05.2023 на территорию участка прибыли сотрудники Бориспольского РТЦК под председательством старшего лейтенанта Михеева и начали вручать повестки охране и рабочим, которые убирали мусор, оставленный ночью Тригубом.

Заместитель Бориспольского РТЦК сообщил, что отработка участка – это указание руководителя Бориспольского РТЦК. Далее, на участок прибыл и сам Руслан Тригуб, вероятно, на служебном авто, которое ранее было зарегистрировано как скорая помощь частной медицинской клиники "Добробут".

На место происшествия был вызван ВСП (Военная служба правопорядка Украины). По их запросу Руслан Тригуб ответил, что он не является военнослужащим. Остальные два человека в форме из компании Тригуба были установлены и проверены на содержание алкогольного опьянения, факт алкогольного опьянения был подтвержден в городе.

Лица в форме были идентифицированы как военнослужащие Дарницкого ТЦК и подчиненные начальника ТЦК полковника Руслана Тригуба.

На видео гражданин Тригуб подтвердил, что влиял на Бориспольский РТЦК для раздачи повесток телохранителям частной территории, которые накануне сделали ему замечания. Более того, по требованию сотрудников ВСП господин Тригуб не предоставил рапорт об отпуске, ссылаясь на тот факт, что он не является военнослужащим, а просто гражданским лицом и поэтому рапорт ему не нужен.





Отдельно следует отметить, что господин Тригуб, не имея бизнеса, работая в ТЦК, вместе с родственниками является владельцем земельных участков под Киевом, квартир в Киеве и автомобилей. При этом складывается такое впечатление, что большинство имущества было приобретено по заниженной стоимости. Так, полковнику Тригубу принадлежат (здесь есть фото выписок из реестра прав собственности):

– фольцваген транспортер ка2300ІІ, дата регистрации 13.07.2022 (определена стоимость 12000грн). До этого был тз медицинской помощи, днз ка2297ов, аа3974кр. Последние владельцы: медицинский центр Добробут, ООО Борис. Особая отметка – скорая медицинская помощь.

– Тойота Хайлендер днз ка2323ск, дата регистрации 08.07.2022 (определена стоимость 50тыс грн)

-Земельный участок по кадастровому номеру 3221284800:03:013:0105 – 0.09га. Киевская область, Броварской р-н, с/рад Литковская (03.03.2013)

На мать жены – Распопова Валентина Андреевна записан земельный участок 2,4 га 0524885000:04:003:0083, приобретен 28.10.2022, номер 132337005248, частичная собственность 1/3.

На сестру жены – Коцюбняк (Располова) Светлана Владимировна, д.н.07.07.1981, ИНН 2977316048, г.Киев, ул.Горького 169, кв 50.,

– земельный участок 3221286401:01:030:0136, 0,02 Броварской р-н, с.Погребы, ул.Единства. приобретена 12.11.2021г. приобретена за 12 тыс грн. 1105356032212,

-земельный участок 3221286401:01:030:0137, 1.95га, с.Погребы, ул Спортивный, земельный участок приобретен за 125,6тыс грн. 1105313932212.

На сестру мужа сестры Биденко (Митюшева) Нинель Сергеевна, 01.01.1969, ипн 2520314627 записанная квартира г.Киев, ул.Здолбуновская , 3-в, кв33 (оформлено 14.12.2022, 28696