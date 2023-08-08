7 августа по инициативе Национального экологического центра Украины состоялся круглый стол по теме: «Оценка экологических последствий российской агрессии для общин Сумщины».

Эта мера была реализована при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине для оказания профессиональной консультативной помощи и экспертной поддержки экологов пострадавшим общинам. Для участия в этом проекте были отобраны пять пилотных общин Украины, среди которых Сумщина представлена ​​сразу двумя – Хотинской и Великописаревской СТГ.

Участие в обсуждении проблематики приняли работники Государственной экологической инспекции в Сумской области, ученые Национальной академии наук Украины, Сумского национального аграрного университета и других заведений высшего образования, представители администраций объектов природно-заповедного фонда и органов местного самоуправления. В повестке дня одним из главных вопросов было определение комплексного экологического вреда окружающей среде и начисление ущерба в денежном эквиваленте для дальнейшего их взыскания с страны-агрессоры.

Заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области Александр УВАРОВ отметил, что Госэкоинспекция – единственный контролирующий орган Украины, официально осуществляющий сбор доказательной базы о фактах негативного влияния на окружающую природную среду в результате военных действий. По его словам, в настоящее время специалистами Инспекции рассчитано почти 2,17 миллиарда гривен ущерба, причиненного окружающей среде Сумщины. А более 12% этой суммы составляют убытки, рассчитанные за загрязнение атмосферного воздуха, засорение водных ресурсов и уничтожение лесных насаждений именно на территориях Великописаревской и Хотинской общин.

Также во время круглого стола своим опытом реализации проекта поделились представители Николаевской области, а ученые предложили свое видение пути определения качества окружающей среды на территориях, где ведутся боевые действия, и ее влияния на состояние здоровья населения. По окончании мероприятия было решено на первом этапе реализации проекта разработать алгоритм совместных действий для оперативного и всестороннего сбора информации об уровне загрязнения окружающей среды.