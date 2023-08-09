Футуролог Алексей Толкачев заявил, что у украинцев есть государство, где должны кристаллизовать свою цивилизационную миссию и нести ее в мир, дать образцы цивилизационного устройства на основе любви.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам гостя программы, миссия украинцев должна быть кристаллизована в Украине, поскольку, в отличие от евреев до появления Израиля у нас государство есть, поэтому мы можем реализовывать все здесь. Как он объясняет, это миссия создать новые образцы цивилизационного устройства на основе любви и исправить весь мир, и эту миссию исправления мира мы уже выполняем, но это очень сложно.

«План, как из нашей страны сделать цветочек, чрезвычайно сложен, его невозможно одним словом объяснить, но его невозможно будет и реализовать каким-то одним субъектом. Если даже завтра к нам придет просветленный президент с нимбом, он ничего не сделает. Если у нас военные захватят власть в стране и построят военную диктатуру, они этим ничего не сделают. Нам нужна очень мощная социальная сила, которая будет двигателем перемен», - объясняет Алексей Толкачев.

Как рассказывает футуролог, когда он ездил по Украине со своей мировоззренческой революцией, он призвал людей ничего не ждать и превращаться из потребителей в создателей будущего как угодно, главное – на основе любви. То есть, утверждает эксперт, нужно просто выйти из подъезда, посмотреть вокруг и подумать, как я могу это изменить, какой след я могу оставить здесь.

«После моих поездок по Украине появилось более 600 различных общественных проектов. Это только я покатался по Украине, а людям захотелось страну менять. За прошлый год наш благотворительный фонд поддержал и военных, и гражданское население на 67 миллионов гривен», – отмечает Алексей Толкачев.

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