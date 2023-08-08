Футуролог Алексей Толкачев объяснил, что сильное государство начинается с сильной идеи, если же идеи нет и мы не строим небоскреб, по начинаем просто разворовывать стройматериалы.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Я понял в какой-то момент, что самая мощная сила во Вселенной, которой мы, украинцы, абсолютно никогда не умели управлять, это психическая энергия людей. Люди своей энергией могут делать абсолютные чудеса. Мобилизовать эту энергию можно с помощью слова, в котором озвучена мысль. В этой идее должно быть измерение будущего», – объясняет Алексей Толкачев.

Попутно он вспоминает японцев, которые, когда отгребли по полной под ядерными бомбардировками, очень сильно обломали зубы в своем желании территориальной экспансии. Тем не менее, констатирует эксперт, в 1956 году они решили завоевать автомобильный рынок Соединенных Штатов с их Cadillac, Lincoln, но они это сделали, то есть все начинается с идеи.

«У нас, к сожалению, людей с идеями никогда не умели ценить, потому что снова срабатывала эта неполноценность страны, совершенно лишенной идеи, она лишена цели. Когда мы не строим небоскреб, мы начнем тупо воровать строительные материалы. А воруя строительные материалы, мы начнем грызться друг с другом. Мы ничего общего не строим», – подчеркивает Алексей Толкачев.

Также гость программы вспоминает сцену в «Матрице», где Нео объясняет, что те программы, которые перестают выполнять свою задачу, стирают. То есть, объясняет он, когда мы осознаем все, что с нами было, когда мы осознаем закономерность и причинно-следственные связи, берем ответственность на себя, только тогда мы можем выйти на уровень собственной миссии.

Как сообщала Politeka, Толкачев пояснил, что во время войны украинцы должны повзрослеть, взять на себя ответственность и изменить государство к лучшему.

Также Politeka писала о том, что Толкачев заявил, что путин выбрали максимально провальное время для войны против Украины.