Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что Кабмин должен отчитываться обо всех потраченных на ремонт ТЭЦ средствах.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Основная доля всех финансов и материальных ресурсов идет на плановые ремонтные работы. А плановые работы - это не работы по восстановлению сетей после обстрелов. Что же мы имеем в итоге? Все называют разные цифры», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, на ремонт поврежденных ТЭЦ и ТЭС были выделены миллиарды гривен, но все деньги ушли именно на плановые ремонты, а не на восстановление. Как отметила Эльвира Кириленко, такие выводы можно сделать после заявлений Национальной комиссии по энергетике, которая утверждает, что полностью отремонтировано всего 2%.

«И понятно, что до отопительного сезона еще 98% вдруг не будет отремонтировано. Я думаю, что было бы правильно, если б Кабмин периодически отчитывался в каком-нибудь виде, что было сделано, куда направили каждый миллиард, на каком этапе ремонт определенной ТЭС или ТЭЦ и всего остального», - заявила Эльвира Кириленко.

Как писала ранее Politeka, нарушителям придется платить: украинцев срочно предупредили относительно показаний счетчиков за газ.

Также Politeka сообщала о новой денежной помощи украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень.