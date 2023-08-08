Об этом она рассказала на своем канале.
«Основная доля всех финансов и материальных ресурсов идет на плановые ремонтные работы. А плановые работы - это не работы по восстановлению сетей после обстрелов. Что же мы имеем в итоге? Все называют разные цифры», - сообщила Эльвира Кириленко.
По словам автора канала, на ремонт поврежденных ТЭЦ и ТЭС были выделены миллиарды гривен, но все деньги ушли именно на плановые ремонты, а не на восстановление. Как отметила Эльвира Кириленко, такие выводы можно сделать после заявлений Национальной комиссии по энергетике, которая утверждает, что полностью отремонтировано всего 2%.
«И понятно, что до отопительного сезона еще 98% вдруг не будет отремонтировано. Я думаю, что было бы правильно, если б Кабмин периодически отчитывался в каком-нибудь виде, что было сделано, куда направили каждый миллиард, на каком этапе ремонт определенной ТЭС или ТЭЦ и всего остального», - заявила Эльвира Кириленко.
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