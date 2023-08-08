Павел Поламарчук рассказал подробности трагедии.

Об этом Поламарчук подробно написал в своем посте на Facebook. Приводим запись без изменений:

Колонтай Ирина Константиновна - так, по информации из четырех источников, включая официальные, зовут "врача"-психиатра Ширяевской районной больницы, которая признала когнитивно негодного мужчину годным для военной службы. И днями срочно убирала все записи в медицинской документации, чтобы скрыть свое преступление. Которая, кстати, является председательницей местной Ширяевской мобилизационной ВКК! Итак, новые данные относительно ужасной трагедии в селе Ширяево Одесской области. Где действия коррупционной ВКК и ОПГ-шного ТЦК привели к смерти Бориса Глушака, парня с психическими расстройствами и эпилепсией.

После того, как ситуация стала широко известной (спасибо одесским журналистам, Марии Барабаш!), должностные лица начали комментировать обстоятельства смерти. Сначала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк заявила, что документы о том, что мужчина здоров и годен к военной службе, ЦКК получил от медиков больницы, где он прошел медкомиссию:

"Решение было медицинской комиссии. ЦКК получил документы от медиков, что он здоров и годен. А комиссию он прошел в больнице, так что комментировать должны они". Это, по мнению многих местных жителей, соседей погибшего и непосредственно уже сотрудников ТЦК, которые устали от зековского террора начальника ТЦКСП Стахова, который когда-то руководил 14-ой колонией в Одессе, и всех несогласных с хаосом и коррупцией в ТЦК отправляет на ноль, совершенно не соответствует действительности.







Поскольку ТЦК и ВЛК давно действуют в коррупционной силовой спайке.

И Ирина Константиновна, работающая главой ВЛК с начала войны, в разговорах с коллективом неоднократно подчеркивала, что она "нашла общий язык с новым руководством военкомата".

Во всяком случае, источники сообщают, что в письме обзора ВЛК Колонтай расписалась за себя как психиатр-нарколог, и еще за невропатолога, находящегося в отпуске.

Вообще текущим повальным методом "ВЛК за 10 минут" покойного Бориса осматривали еще медсестра ЛОР и медсестра-окулист, а затем Бориса увезли в Березовский районный ТЦК.

Где, также говорят, Бориса заставили подписать заявление, что он добровольно согласен на военную службу, несмотря на состояние его здоровья.

Этим сообщением, кстати, обращаюсь в Национальное агентство по предотвращению коррупции - НАПК Oleksandr Novikov с просьбой проверить состояние руководства Ширяевского и Березовского районных ТЦКСП, председателя ВЛК Колонтай, других сотрудников ВЛК.

Потому что местные жители, возмущенные беззаконием, пишут, что господа Колонтай, Стахов, Гроховецкий, Гаврилов и другие за деньги списывали с военного учета кучу годных блатных быков, но мобилизовали бедного человека с психическими недостатками.

Также матери покойного Бориса сегодня начали поступать угрозы, поэтому родственниками заявление еще не написано.



В то же время сегодня неравнодушными направлены жалобы в Минздрав и Правительство с просьбой проверить соответствие осмотра погибшего военнообязанного нормам 402 приказа МОУ и дать оценку действиям руководства ВЛК.

Обращение в комиссию МОУ Павлюка по ТЦК, в Омбундсмен, в Национальную полицию и прокуратуру по фактам превышения служебных полномочий, подделки документации и ненадлежащего исполнения служебных обязанностей по мотивам коррупционного обогащения - также на днях будут направлены от одной неравнодушной общественной организации.

В случае не внесения в ЕРДР будут поданы жалобы в суд за бездействие следователей.

Также сегодня появилась информация, что прокурорами специализированных прокуратур в сфере обороны Южного региона осуществляется надзор в виде процессуального руководства по ряду уголовных производств по факту смерти жителя пгт. Ширяево Одесской области, который был призван по мобилизации с недостатками здоровья.

В частности, после выполнения неотложных следственных действий, начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 УК Украины, по факту смерти 01.08.2023 в 22 час. военнослужащего одной из воинских частей Николаева, во время которого устанавливаются фактические причины смерти последнего в день прибытия в расположение воинской части.

Также, Одесской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона Украины начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК Украины о возможном небрежном отношении к военной службе должностных лиц Березовского ТЦК и СП Одесской области.

В ходе досудебного расследования следователи проверяют законность призыва на военную службу гражданина с учетом состояния его здоровья.

Кроме того, Николаевской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК Украины о возможном небрежном отношении к военной службе должностных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевщины.

В ходе досудебного расследования следователи проверяют своевременность предоставления военнослужащему квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии.

Расследование уголовных производств осуществляется следователями Территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве.

Поэтому исключительно из-за вашей огласки ситуация сдвинулась с места.

НО ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ ПО УКРАИНЕ.

Таких случаев мобилизации фактически, функционально не пригодных к военной службе уже сотни, если не тысячи!

И этот конкретный страшный случай ребром ставит общенациональную проблему полного отсутствия ответственности врачей мобилизационной ВЛК.

У работников сферы здравоохранения есть "общая" ответственность, как у сотрудников ЗОЗ, на базе которой создан ВЛК.

Но в качестве членов непосредственно ВЛК – ни одной.

За некачественный или коррупционно мотивированный медосмотр моб ВЛК, несмотря на все изменения в ПМГ-2023, выделение отдельного пакета от НСЗУ и т.д. - никакой реальной ответственности врачей, которые этим и пользуются.

Этот вопрос комплексно следует рассмотреть совместно Кабинет Министров Украины (МОУ и Минздрава) вместе с Комитетом по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования и Комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, иначе таких преступлений и смертей будет все больше. ..





Также сегодня трагедию прокомментировал и глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер

"Смерть мобилизованного на военную службу юношу с пороками здоровья у любого сознательного человека вызывает шок

. я должен дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий служебных лиц Березовского ТЦК, которые проводит Специализированная военная прокуратура Одесской области в рамках уголовного производства.Я убежден, что все виновные должны

быть наказаны. Публично.

Сочувствую родным и близким Бориса. К сожалению, эту непоправимую утрату не компенсирует даже наказание виновных."

Дорогой Олег Александрович!

Это ведь не единственный, к сожалению, случай.

Это система, о которой вы не можете не знать.

Тотально коррупционная система, заключающаяся в том, что мобилизационная ВЛК при районных ТЦКСП всех, кто не занес 5-9 тыс уо, за 20 минут "осмотра" признает годными или ограниченно годными.

Далее в сутки ТЦК мобилизует, и ответственность за учет реального состояния здоровья переводится на медицинские части учебных или боевых подразделений.

Но военнообязанный уже военнослужащий, из ВСУ "обратно" дороги практически нет.

Уволиться из ВС по состоянию здоровья сейчас по всем известным указаниям нереально.

В случае попыток отстаивать свои права – угроза "нулем" или 10 годами по рабскому 8271.

Вы наверняка слышали о громком случае, как не увольняли одессита с 4 стадией онкологии (фактически паллиативом)?

И таких историй множество, из-за известных текущих указаний руководителям ВЛК и госпиталей не увольнять из ВС, надзор за которыми ведет одна всем известная служба.

Следовательно, чтобы таких смертей больше не было, нужно обеспечить не коррупционную ВЛК, когда ресурсные пригодные здоровые быки за взятку становятся "инвалидами" или непригодными по результатам осмотра ВЛК.

А объективную!

Соответственно, если не до норм 402 приказа, что ныне по известным причинам дефицита и некомплекта в подразделениях повально игнорируются, то хотя бы к нормам "упрощенной ВЛК", урегулированной известными внутренними документами.



Я лично знаю случаи мобилизации и признания пригодными в Одесской области лиц с активной формой туберкулеза, манифестной онкологией, СПИДом (глубинной ВИЧ-инфекцией), без верхней челюсти (имел право на отсрочку), с почечной недостаточностью и т.д.



Коллеги правозащитных и пациентских организаций также неоднократно указывали на факты мобилизации лиц с психическими расстройствами и онкологией, опорно-двигательного аппарата, гемофилией, диабетом и т.д.

Эти люди никак не усиливают обороноспособность страны!

В лучшем случае они затем постоянно лечатся по госпиталям или находятся балластом в резервных ротах.

Или их возвращают обратно на ТЦК из военных или учебных частей, если добросовестные военные медики там анализируют состояние здоровья.

И потом они просто по документам "зависают", являясь и исключенными из экономической жизни страны, - и не выполняя задачи военной службы.

А в случае, когда медики небрежны или безразличны, как у части на Николаевщине - то в результате имеем такие трагедии, как с покойным Борисом.

В вашей власти, в коммуникации с ГШ, руководством Командования СВ, новым областным военкомом и Минздравом, МОУ прекратить эту позорную практику мобилизации тяжелобольных и психически не способных в Одесской области.