Неоправданные надежды на успех летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины могут привести к росту числа сторонников мира на любых условиях. Об этом в комментарии сайту Правовой контроль заявил заместитель фракции ВО «Батькивщина» Сергей Соболев.

По его словам, ситуация на фронтах, ситуация в целом в стране очень сказывается на желании украинцев достичь мира с РФ, причем даже любой ценой.

«Понятно, что количество приверженцев так называемого мира на любых условиях может возрастать. Кто-то надеялся на быстрое контрнаступление, примерно как то, которое было на севере, когда освобождали целые области, или на юге, когда освободили правобережье Херсонщины. Кто-то думал, что это так завершится, буквально через неделю-две, и единственная проблема, которая останется, это коллаборационисты и разминирование. Разумеется, такие надежды были. Но это не значит, что реалии ведения войны таковы», - отметил он.

Сергей Соболев отметил: чем тяжелее идут контрнаступательные действия, тем больше будет сторонников мира в Украине любой ценой.

«Несомненно, кто-то потерял близких, и какова реакция этого человека, хочет ли он мести до конца всем россиянам, а не только Путину, или, наоборот, кто-то считает, что нужно смириться – это тоже зависит от человека. Поэтому я думаю, что не удивительно, например, что сейчас именно в этот момент, когда контрнаступление идет очень тяжело, эти цифры могут расти», - сказал он.

В то же время, нардеп считает, что военные действия в Украине не прекратятся даже в случае успешного контрнаступления ВСУ – для возвращения всех территорий понадобится не одно контрнаступление.

«Я вообще не считаю, что контрнаступление – это фактически какой-то промежуток, который будет определен, после которого наступит какое-то событие. Надо говорить, что сказки (которые нам рассказывали первые полгода, а, пожалуй, и больше), о том, что две недели – и у нас будет парад в Севастополе, что эти сказки закончились. Все понимают, что единственная возможность – это мир, прежде всего, на украинской территории – и это возвращение всех территорий. И я думаю, что это вопрос не одного контрнаступления. Возможно, будет и второе контрнаступление, и третье. Вполне понятно, что по-другому этот вопрос никогда не решится», – подчеркнул он.

В то же время, Сергей Соболев отвергает корейский сценарий для Украины, поскольку он будет означать только замораживание конфликта, а не его разрешение.

«На мой взгляд, все попытки уладить, как считают авторы, эту войну из-за так называемых линий разграничения, через подписание мирового соглашения без освобождения всех территорий, захваченных с 2014 года, в конечном варианте ведут к новой, еще более серьезной войне», - предостерег народный депутат.

Сергей Соболев подытожил: «ВСУ показали свою готовность к любому контрнаступлению. Но, к сожалению, теперь успехи на фронтах будут зависеть от того, сколько оружия, какого качества и дальности нам предоставят. И сколько систем ПВО у нас будет в наличии».