Футуролог Алексей Толкачев объяснил, что уровень культуры человечества – это то, что общество может потерять, а как раз пример россии это доказывает наглядно.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«На мой взгляд, люди с высоким уровнем культуры создают пространство и его институциализируют, затем эти институты, как урны на улицах, поддерживают общий порядок, и у людей начинает отмирать культура. То есть зачем думать о чистой окружающей среде, когда здесь помойка, там помойка, через 10 метров помойка? Убери у них эту институциализацию – они могут скатиться снова до первичного уровня, где им снова придется поднимать уровень культуры», - объясняет Алексей Толкачев.

Как отмечает эксперт, в каждом из нас проходит соревнование двух волков, черного и белого, все дело только в том, какого волка мы кормим. В то же время наша проблема, утверждает он, состоит в том, что у нас нет образцов положительного правильного нравственного поведения, этика вообще уничтожена.

«Я видел, что после развала Советского Союза у нас появился абсолютный морально-нравственный вакуум, у нас абсолютно не было никаких образцов для подражания. Общество – как пластилин, из него можно слепить все, что угодно, можно вообще нацистов слепить», - отмечает Алексей Толкачев.

По словам гостя программы, его отец считал, что на сегодняшнем уровне человечество уже стало настолько разумным и рациональным, что ненависть его больше не может превратить в животных. Тем не менее, констатирует футуролог, мы имеем пример россии, доказывающий обратное. Поэтому, утверждает эксперт, из людей можно делать все, что заблагорассудится, вопрос только о том, кто лепит, именно элиты должны вводить этические нормы и стандарты поведения.

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