Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я готов записать Польше на польском сколько нужно будет, пусть 10 тысяч раз, я лично готов сделать это на камеру, сказать 10 тысяч раз благодарность вам, потому что мы действительно благодарны. И я пока не слышал ни разу, чтобы власть, или кто-то из власти, или какие-то люди говорили плохо о поляках. Потому что это действительно наши братья, это очень близкие нам люди, которые много помогают, также страны Балтии я бы поставил на один уровень», - отмечает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, когда кто-то говорит нам быть благодарными, хотелось бы им напомнить, что они также должны быть благодарны, потому что они теряют деньги и оружие, а мы теряем самое дорогое – это жизнь наших героев, не таких подлецов, как эти вагнеровцы и другие, а наших самых крутых людей.

«Мы вам благодарны, но будьте благодарны и нам за то, что мы делаем для вас. И не только для вас, мы делаем это для всей Европы, ведь сегодня только наша страна испытывает такие потери каждый день. Танки могли быть под Варшавой», – объясняет Георгий Биркадзе.

Сейчас же, напоминает он, польский министр заявил, что они прежде всего высходят из интересов их страны. А потому эксперт спрашивает, происходит ли это в нашей стране как-то иначе, или, может, мы действуем прежде всего в интересах США или еще кого-то? Как он подчеркивает, украинская политика также строится из интересов прежде всего нашей страны, а затем в наших интересах может быть Польша, страны Балтии, ни в одной стране иначе не происходит.

Как сообщала Politeka, Биркадзэ заявил, что в ближайшее время в россии снова начнется восстание, а к нему мы должны дожимать вторичные санкции.

Также Politeka писала о том, что Толкачев рассказал, чем нужно заниматься Украине после победы.