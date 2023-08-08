Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«Я готов записать Польше на польском сколько нужно будет, пусть 10 тысяч раз, я лично готов сделать это на камеру, сказать 10 тысяч раз благодарность вам, потому что мы действительно благодарны. И я пока не слышал ни разу, чтобы власть, или кто-то из власти, или какие-то люди говорили плохо о поляках. Потому что это действительно наши братья, это очень близкие нам люди, которые много помогают, также страны Балтии я бы поставил на один уровень», - отмечает Георгий Биркадзе.
По словам эксперта, когда кто-то говорит нам быть благодарными, хотелось бы им напомнить, что они также должны быть благодарны, потому что они теряют деньги и оружие, а мы теряем самое дорогое – это жизнь наших героев, не таких подлецов, как эти вагнеровцы и другие, а наших самых крутых людей.
«Мы вам благодарны, но будьте благодарны и нам за то, что мы делаем для вас. И не только для вас, мы делаем это для всей Европы, ведь сегодня только наша страна испытывает такие потери каждый день. Танки могли быть под Варшавой», – объясняет Георгий Биркадзе.
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Сейчас же, напоминает он, польский министр заявил, что они прежде всего высходят из интересов их страны. А потому эксперт спрашивает, происходит ли это в нашей стране как-то иначе, или, может, мы действуем прежде всего в интересах США или еще кого-то? Как он подчеркивает, украинская политика также строится из интересов прежде всего нашей страны, а затем в наших интересах может быть Польша, страны Балтии, ни в одной стране иначе не происходит.
Как сообщала Politeka, Биркадзэ заявил, что в ближайшее время в россии снова начнется восстание, а к нему мы должны дожимать вторичные санкции.
Также Politeka писала о том, что Толкачев рассказал, чем нужно заниматься Украине после победы.