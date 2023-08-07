Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что россияне не только посылают этнических казахов на войну в Украину, но и собираются теперь завербовать казахов из самого Казахстана.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Среди погибших на украинском фронте 3% - это казахи, а при этом среди населения россии 0,4% - это казахи. То есть россия усиленно использует этнических казахов на войне против Украины. Но это она использует российских казахов, россиян, а сейчас пришла тревожная история о том, что российская федерация начала вербовку жителей Казахстана на войну против Украины», - рассказывает Михаил Шейтельман.

По словам эксперта, в интернете появляются объявления, которые предлагают немедленную выплату 5 тысяч долларов за поступление на службу в российскую армию, клик по них ведет на сайт, который дает возможность вступить в российскую армию Сахалинской области на Дальнем Востоке россии.

Как утверждает политтехнолог, ми будем рады видеть туристов из Казахстана в Львове, на одесских пляжах, на могилах праведников в Умани, на Крещатике в Киеве или еще где-то. Тем не менее, подчеркивает он, это касается казахов только в таком формате, а вот на оккупированных территориях мы их не будем рады видеть совсем.

«Поэтому, пожалуйста, первое – понятно, даже не кликайте, второе – сразу в полицию Казахстана. В Казахстане есть серьезная полиция, я надеюсь, которая на такое должна реагировать, потому что это пропаганда войны, и кто-то же это объявление размещал, кому-то мало за это должно не показаться. Поэтому, Казахстан, мы с вами, мы вместе против российской оккупации, против российской агрессии. Потому что вы же знаете, вы следующие, если что, россияне не раз об этом сообщали», - заключает Михаил Шейтельман.

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