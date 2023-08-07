Государственные инспекторы Государственной экологической инспекции в Харьковской области, провели расчет ущерба, нанесенного окружающей среде из-за разрушения корпусов и зданий Национального аэрокосмического университета имени М. Е. Жуковского, вызванный российской агрессией.

Согласно полученным данным, начиная с марта 2022 года, оккупационные силы разрушали университет с помощью массовых ракетных ударов. В результате этих агрессивных действий был причинен значительный материальный ущерб, а также серьезно подорвана инфраструктура и территория заведения.

Постройки спортивного комплекса, учебных и лабораторных корпусов стали объектом обстрелов со стороны оккупационных войск Российской Федерации. Пожар возник в результате обжигающих ракетных ударов, что привело к разрушению зданий административного и импульсного корпусов, лабораторий, складов и производственных помещений.

Представители Государственной экологической инспекции зафиксировали ущерб, причиненный окружающей среде из-за преступных действий агрессора на территории университета. Общая сумма рассчитанного ущерба оценивается примерно в 150 млн гривен. В частности, ущерб от засорения земельных ресурсов составляет около 149 млн 334 тыс. гривен, а площадь засоренных земельных ресурсов составляет 7535 м2. Что касается пожаров, то общая площадь в результате ракетных ударов превышает 1850 м2. Ущерб от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух во время пожаров оценивается в 447 159 гривен, а ущерб от повреждения деревьев до степени прекращения роста составляет почти 145 тыс. гривен.

Материалы, касающиеся этих событий переданы Управлению Службы Безопасности Украины в Харьковской области. Государственные инспекторы продолжают обнаруживать ущерб, причиненный окружающей среде из-за российской агрессии.