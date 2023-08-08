Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что НАТО должно четко понимать, что ЧВК «Вагнер» - это часть российской армии.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Посол Латвии в НАТО выступил и заявил, что провокации вагнеровцев будут расцениваться как действия, которые поддерживает российская федерация. Он считает невысоким риск провокации со стороны вагнеровцев, но в тоже время полностью их не исключает», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, если же какие-то провокации все-таки произойдут, то НАТО будет их расценивать как действия, которые инициировало руководство рф. Как отметил Михаил Шейтельман, никакие оправдания кремля, что это частная группировка, всерьез восприниматься не будут.

«Если вагнеровцы действительно нападут на Польшу, Латвию или Литву, то у НАТО будет несколько вариантов, как реагировать. И самый логичный вариант с точки зрения законодательства и международного права – это принять решение, что напала россия, армия рф. В этот момент НАТО должно будет наносить удары по армии российской федерации», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, ВСУ одержали успех на южном фронте, появились подробности: «Самая страшная заруба...».

Также Politeka сообщала, что стала известна главная задача ВСУ, что известно: «Если мы дойдем до...».