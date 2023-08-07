Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что после атаки российских кораблей дронами многие не захотят в Черное море отправлять свои судна с грузом.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Почему корабли станут для россии большой проблемой? Дело в том, что уже сейчас, чтобы корабль заходил в порты, чтобы судно ходило по торговым маршрутам, необходимо это судно застраховать. Это обязательное условия, есть международно признанные страховые компании, которые этим занимаются», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, уже сейчас цены на страховку тех суден, которые заходят в Черное море, начинают стремительно расти. Как отметил Борис Тизенгаузен, цены эти могут вырасти до того уровня, при котором не выгодно будет отправлять груз через Черное море.

«Тем более с российской стороны было заявлено, что шесть портов стали зоной особой опасности. Грубо говоря, это всё, выход россии к Черному морю вместе с портам – это территория особой опасности. Даже если ты застрахуешь правильно свой корабль, все равно не будешь отправлять ценный груз туда, где дроны могут его атаковать», - заявил Борис Тизенгаузен.

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