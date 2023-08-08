Футуролог Алексей Толкачев рассказал, что 14 февраля 2022 года считал, что российско-украинской войны не будет, поскольку переоценил стратегическое мышление агрессора.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Тогда я ошибся. Я не мог себе представить, что россия будет действовать столь неуклюжим, глуповатым и наименее подходящим способом. Я переоценивал нашего врага, я думал, что у русских все-таки есть очень крутая школа стратегического мышления, они занимаются долгосрочным стратегическим планированием», - объясняет Алексей Толкачев.

По его словам, путин мог сначала просто попугать всех своими учениями в белорусе, потом, как и обещал, не нападать, а забрать войска, в то же время рассказывать в россии, что они испугали весь Запад одними лишь учениями, чем бы еще больше расслабил Запад.

«В ноябре выборы в Соединенных Штатах, после которых президент Байден уже не был бы таким сильным», - отмечает Алексей Толкачев.

В такой ситуации, предполагает он, мир не смог бы так быстро мобилизоваться и помочь Украине. А вот 24 февраля 2022, констатирует футуролог, было максимально самоубийственное временя для начала войны против Украины.

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